Amics de la Terra en Ibiza: "Ses Feixes tienen que dejar de ser un solar abandonado"

Amics de la Terra hace un llamamiento para que ses Feixes gocen de una gestión adecuada a su condición de "infraestructura verde y azul" y como hábitat de más de 140 especies de aves, fauna y flora protegida. Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora este lunes, el grupo ecologista reclama que se impulse la puesta en valor de este paraje a través del Plan Nacional de Recuperación de la Naturaleza, una herramienta fijada por el reglamento de la Unión Europea y coordinada por el Ministerio de Transición Ecológica.

"Este espacio debe dejar de ser un solar abandonado y encorsetado en límites legales y urbanísticos", reivindica Amics de la Terra a través de un comunicado de prensa. "Más allá de las fronteras administrativas, ses Feixes es una unidad natural que no hace distinción entre el Prat de Vila y el Prat de Talamanca y que une el torrente de sa Llavanera con la bahía de Talamanca", precisa.

Esta agrupación proteccionista pone énfasis en que este humedal cumple una función de pulmón urbano que "debe actuar como refugio climático ante el aumento de las temperaturas en los años venideros, así como recuperar su antigua función mitigadora de inundaciones, en previsión de un comportamiento cada vez más errático de las precipitaciones".

Gestión hídrica

Pese a sus críticas por la falta de una gestión adecuada, Amics de la Terra también valora que "las administraciones ya están dando algunos pasos" para la recuperación de ses Feixes. En este sentido, recuerda la solicitud impulsada por la Alianza por el Agua y la organización internacional WWF para que una parte del humedal se incorpore a la Red Natura 2000, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Consell Insular y de los ayuntamientos de Santa Eulària e Ibiza.

Imagen de un taller de instalación de nidos para murciélagos en ses Feixes. / Amics de la Terra.

El grupo ecologista destaca que la recuperación de ses Feixes no necesita "grandes inversiones tecnológicas", ya que se trata de un sistema de regadío diseñado en época árabe que "permitía el cultivo sin necesidad de desaladoras o energía fósil o eléctrica". "Además de proveer de alimentos, maximizaba el aprovechamiento de agua dulce de los torrentes antes de perderse en el mar y protegía el subsuelo de la salinización por infiltración".

Amics de la Terra también pone el acento en que la zona más degradada de ses Feixes, en el Prat de Vila, es "una rareza por su ubicación contigua a la ciudad". Precisamente, esta ubicación periurbana hace más urgente su restauración ecológica, "integrando la naturaleza en el entorno urbano justo cuando la emergencia climática lo hace más necesario que nunca".

Los ecologistas concluyen su comunicado recordando que el Gobierno de España "se ha comprometido a restaurar el 20% de sus ecosistemas degradados para 2030".