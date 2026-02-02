Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos en Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza ha decidido mover ficha. El Consistorio ya prepara las bases para adjudicar sus primeros pisos municipales en régimen de alquiler, una iniciativa que permitirá ofrecer precios muy por debajo del mercado y que comenzará con siete viviendas públicas en Dalt Vila.

La concejala de Vivienda, Lola Penín, ha anunciado que el Ayuntamiento se ha adelantado al Ibavi y ha explicado, a través de un vídeo publicado en redes sociales, que "las obras se encuentran en su fase final". Las viviendas están ubicadas en la plaza de sa Drassaneta, donde se ha llevado a cabo la rehabilitación de un edificio municipal con distintos usos sociales.

En total, el inmueble contará con dos viviendas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años, una para familias monoparentales y tres recursos habitacionales que gestionará el departamento de Bienestar Social para situaciones de emergencia social. Según ha detallado Penín, "el precio del alquiler será muy reducido, con rentas que rondarán los 200 euros mensuales". La concejala ha avanzado además que próximamente se informará a través de los canales oficiales de los requisitos necesarios para optar a estas viviendas.

¿Qué otras iniciativas hay sobre la mesa?

Esta promoción es solo el primer paso de una apuesta más amplia por la vivienda pública. El Ayuntamiento de Ibiza se encuentra actualmente rehabilitando una treintena de viviendas destinadas al alquiler público y ha reservado una inversión superior a los dos millones de euros para políticas de vivienda, tal como se presentó el pasado mes de diciembre durante la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

En ese contexto, el alcalde Rafael Triguero y la teniente de alcalde y concejala de Recursos Económicos, Gema Marí, explicaron que las cuentas municipales incluyen 2.376.990 euros procedentes de fondos europeos. Estas partidas permitirán impulsar varios proyectos, entre ellos la redacción de viviendas tipo coliving para jóvenes, nuevas promociones públicas y la rehabilitación de inmuebles ya existentes.

Entre las actuaciones previstas destaca un proyecto de coliving juvenil en Sa Campanera, en la calle Major de Dalt Vila, así como una nueva promoción de viviendas para jóvenes en la avenida Isidor Macabich, que se levantará en la antigua nave del área de fiestas del Ayuntamiento, frente al parque de la Paz. Para esta última actuación, en 2026 se destinarán 72.000 euros únicamente a la redacción del proyecto, paso previo a su licitación.

Los requisitos

Para acceder a cualquiera de las viviendas públicas que se ofrezcan en la ciudad, ya sea por parte del Ayuntamiento o del Govern balear, será obligatorio estar inscrito como demandante de vivienda en el Ibavi y acreditar al menos 10 años de empadronamiento en Ibiza. Del total de viviendas, al menos un 25% se reservará para personas mayores, familias monoparentales y numerosas, mientras que el resto se destinará prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años.