Carnaval
Abierto el periodo de inscripción para participar en la Rúa de Carnaval de Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza establece varias modalidades de participación, desde comparsas escolares y sociales hasta individuales y en pareja, con inscripción telemática obligatoria para personas jurídicas
El Ayuntamiento de Ibiza celebrará la tradicional Rúa de Carnaval el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 17 horas, con un desfile que este año estará inspirado en el Carnaval de Brasil.
Desde la concejalía de Fiestas han informado de que el periodo de inscripciones se abrirá el martes 3 de febrero y permanecerá abierto hasta el 9 de febrero. Los interesados en participar pueden presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal, donde también se encuentra disponible toda la información necesaria. El acceso directo al trámite puede realizarse desde su página web: https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/6c4761b5-3a7c-4cd7-a98e-b8c1d97d5d00.
"El Carnaval 2026 de la capital de Ibiza estará inspirado en el Carnaval de Brasil, así que los amantes de los disfraces ya pueden marcar este día en su agenda", señala el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Francisco Torres, quien avanza que en los próximos días se dará a conocer la programación completa del Carnaval 2026.
Modalidades de participación
Las modalidades previstas para participar en la Rúa de Carnaval son:
- Comparsas escolares
- Comparsas sociales
- Academias de baile
- Comparsas en general
- Participación individual o en pareja
Documentación obligatoria
Para completar la solicitud de inscripción será obligatorio presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del permiso de circulación en vigor de los vehículos.
- Fotocopia del permiso de conducir en vigor de los conductores y suplentes.
- Fotocopia de la ficha técnica en vigor de los vehículos.
- Fotocopia del seguro en vigor de los vehículos.
- En algunos casos, será necesario aportar adicionalmente el DNI y el permiso de conducir en vigor del conductor suplente por cada vehículo.
El Ayuntamiento de Ibiza recuerda además que las inscripciones de personas jurídicas deberán realizarse obligatoriamente de forma telemática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Recorrido de la Rúa
La Rúa de Carnaval partirá a las 17 horas desde la avenida de Santa Eulària y continuará por la avenida de Bartomeu Rosselló, avenida de Isidor Macabich, calle del País Valencià y avenida de España para finalizar en el paseo de Vara de Rey.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza