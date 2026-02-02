Abierto el periodo de inscripción para participar en la Rúa de Carnaval de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará la tradicional Rúa de Carnaval el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 17 horas, con un desfile que este año estará inspirado en el Carnaval de Brasil.

Desde la concejalía de Fiestas han informado de que el periodo de inscripciones se abrirá el martes 3 de febrero y permanecerá abierto hasta el 9 de febrero. Los interesados en participar pueden presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica municipal, donde también se encuentra disponible toda la información necesaria. El acceso directo al trámite puede realizarse desde su página web: https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/6c4761b5-3a7c-4cd7-a98e-b8c1d97d5d00.

"El Carnaval 2026 de la capital de Ibiza estará inspirado en el Carnaval de Brasil, así que los amantes de los disfraces ya pueden marcar este día en su agenda", señala el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Francisco Torres, quien avanza que en los próximos días se dará a conocer la programación completa del Carnaval 2026.

Modalidades de participación

Las modalidades previstas para participar en la Rúa de Carnaval son:

Comparsas escolares

Comparsas sociales

Academias de baile

Comparsas en general

Participación individual o en pareja

Documentación obligatoria

Para completar la solicitud de inscripción será obligatorio presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del permiso de circulación en vigor de los vehículos.

Fotocopia del permiso de conducir en vigor de los conductores y suplentes.

Fotocopia de la ficha técnica en vigor de los vehículos.

Fotocopia del seguro en vigor de los vehículos.

En algunos casos, será necesario aportar adicionalmente el DNI y el permiso de conducir en vigor del conductor suplente por cada vehículo.

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda además que las inscripciones de personas jurídicas deberán realizarse obligatoriamente de forma telemática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Recorrido de la Rúa

La Rúa de Carnaval partirá a las 17 horas desde la avenida de Santa Eulària y continuará por la avenida de Bartomeu Rosselló, avenida de Isidor Macabich, calle del País Valencià y avenida de España para finalizar en el paseo de Vara de Rey.