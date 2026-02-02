Abierto el casting para la gala benéfica "Contra el cáncer nos mojamos todos" en Ibiza

La Asociación Better Life Ibiza, en colaboración con la agencia Blue Seven Events, ha anunciado la apertura del casting oficial para participar en el desfile solidario de la décima edición de la gala benéfica “Contra el Cáncer Nos Mojamos Todos”, una cita ya consolidada en el calendario social y solidario de la isla.

El casting tendrá lugar el jueves 5 de febrero y está abierto a niños, adolescentes, adultos y pacientes oncológicos, reafirmando el carácter inclusivo de una iniciativa que, desde hace más de una década, une moda, emoción y compromiso social en un mismo escenario.

El desfile, uno de los momentos más esperados de la gala, convierte la pasarela en un altavoz de historias reales de lucha, superación y esperanza. Durante el proceso de selección se elegirán los modelos que formarán parte de este recorrido cargado de significado, acompañados por diseñadores locales, artistas invitados y profesionales del sector, que colaboran de manera desinteresada edición tras edición.

Laura Ferrer, presidenta de Better Life Ibiza, subraya el valor personal y colectivo del proyecto: "Esta gala es mucho más que un evento para mí. Es mi manera de mantener viva la memoria de mi madre, Lali Ferrer, y de transformar el duelo en acción. Empezó como algo familiar, casi íntimo, y hoy, diez ediciones después, se ha convertido en una gran familia solidaria que crece cada año".

Ferrer destaca también el apoyo institucional y humano que ha hecho posible alcanzar esta décima edición, agradeciendo especialmente la implicación del Ayuntamiento de Santa Eulària, los patrocinadores y el equipo que trabaja detrás del evento, así como a la comunidad que se ha ido sumando con los años.

El casting marca el inicio de una programación especial de actividades solidarias con motivo del décimo aniversario de la gala. El 20 de febrero se celebrarán unas jornadas de sensibilización sobre el cáncer, que incluirán la proyección del documental "Mis ganas ganan: La historia de Elena Huelva". La agenda culminará el 21 de marzo con la gala benéfica en el Palacio de Congresos de Ibiza, una noche que cada año reúne a cientos de personas en torno al arte, la solidaridad y la esperanza.

Las personas interesadas en participar en el casting pueden obtener más información a través de Blue Seven Events, contactando con Natalia Benito Martín en el correo natalia@bluesevenevents.com o en el teléfono 649 038 168.