A la venta una “villa ibicenca moderna” por 7 millones en Santa Eulària: gimnasio, cine y pistas deportivas

El mercado inmobiliario de lujo en Ibiza vuelve a dejar cifras de vértigo. Un anuncio publicado en Idealista oferta una villa de 650 metros cuadrados construidos en el municipio de Santa Eulària por 7.350.000 euros, con nueve dormitorios, 10 baños y una parcela de 13.441 metros cuadrados.

Según la ficha del inmueble, se trata de una casa o chalet independiente que se presenta como una vivienda “moderna pero auténtica”, pensada para combinar confort contemporáneo y estética ibicenca. La propiedad, añade el anuncio, se encuentra en una zona “pintoresca” y a unos 12 minutos caminando de las playas y del centro de Santa Eulària.

Vistas desde la terraza a las pistas de tenis / Idealista

Todo tipo de comodidades

La vivienda incluye plaza de garaje, trastero, aire acondicionado y piscina.

Asimismo, entre las comodidades que destaca la publicación están los espacios de ocio y deporte como sala de cine, sala de juegos y gimnasio, así como bar exterior y varias pistas deportivas (tenis, baloncesto y fútbol).