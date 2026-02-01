El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años

El fuerte oleaje de los últimos días en las Pitiusas ha vuelto a sacar a la vista los restos de una antigua barcaza salinera enterrada en la playa de ses Salines. La pérdida puntual de arena provocada por el temporal ha desenterrado parte de esta embarcación, que encalló en la orilla hace más de 60 años y quedó sepultada con el paso del tiempo.

Lo que ha quedado al descubierto es la parte superior de las cuadernas de uno de los costados de la barca. Se trata de una de las barcazas que utilizaba Salinera Española para trasladar la sal hasta los barcos que, antes de la construcción del muelle, fondeaban frente a la costa para cargar. A principios de los años 60, un fuerte temporal de poniente que arrastró las barcazas hasta la playa y alguna de ellas quedó destrozada. Al parecer, tres barcas quedaron allí y, con el tiempo, se fueron sepultando debajo de la arena.

Aparece cada cierto tiempo

Estas embarcaciones podían alcanzar hasta 20 metros de eslora, como la que permanece enterrada en ses Salines. No es la primera vez que ocurre: cada cierto tiempo, coincidiendo con episodios de fuerte oleaje, la playa pierde arena y parte de la madera de esta vieja barcaza vuelve a aparecer durante unos días.

Previsiblemente, cuando el mar recupere el equilibrio y devuelva la arena que se ha llevado el temporal, los restos de la embarcación vuelvan a quedar sepultados bajo la playa, como ha sucedido en ocasiones anteriores.