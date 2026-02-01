Susana Ribas, delegada en Baleares de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico: «El cáncer de mama no tiene nada de rosa»

En 2016 le dijeron a Susana Ribas que tenía cáncer de mama metastásico, un diagnóstico que se le anunció sin sensibilidad: «Esto tiene muy mala pinta», recuerda que repetía el médico que la atendió. La frase marcaba una «fecha de caducidad». Entonces la esperanza de vida era de cinco años. A los cuarenta se notó un bulto en el pecho y, por diferentes razones, tardó algunos meses en hacerse la mamografía que lo cambió todo. Por este motivo, ahora que se acerca el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, aconseja: «Que nadie espere. Todo el mundo tiene que tocarse y mirarse. Si hay un runrún se tiene que quitar». Le hicieron una mastectomía radical y «menos mal», porque tenía más bultos de los que se vieron inicialmente. Tenía ganglios afectados y, tras un PEC/TAC, salieron bultos en el hígado. Lo primero que hizo fue buscar a mujeres que rompiesen la barrera de los cinco años. Hoy, las finas líneas de las comisuras de sus ojos y su sonrisa parecen ajenas a la dureza de lo que ha pasado. Es una de ellas.

Susana Ribas, en la sede del Diario de Ibiza. | J.A.RIERA

¿Qué significa para usted estar aquí ?

Para mí lo importante es seguir aquí. Cuando me dieron el diagnóstico lo único que necesitaba era encontrar a alguien que había vivido más de cinco años, y la encontré. Encontré a una mujer que llevaba 18 años y pensé que si ella podía yo también.

¿De qué manera la encontró?

En las benditas redes sociales. Buscando di con un grupo de Facebook que fue el germen de la Asociación de pacientes de Cáncer de Mama Metastásico. Tenemos todos los problemas que los pacientes con cáncer de mama pero con el plus de: me muero. Me la pela estar calva. Me da igual tener un pecho sí y el otro no. Me dan igual las cicatrices.... Yo lo que quiero es vivir. En un grupo entre iguales, todas nos entendíamos muy bien y ahora tengo amigas que salieron de allí. Me abrí porque lo necesitaba.

¿Cómo está hoy?

Estoy bien hasta que alguien me diga lo contrario. Mi vida ha cambiado mucho. A nivel laboral, me dieron una incapacidad por las secuelas de los tratamientos, las operaciones... Y he de decir que he visto varios casos en Ibiza en los que te tienes que pelear con la administración. Es muy cruel. Tengo una amiga con tratamiento activo de cáncer de mama metastásico y está trabajando porque estaba cansada de poner recursos, pagar a una abogada... Y estar hasta que resuelvan sin cobrar. Yo fui a juicio y esperé dos años hasta tener la incapacidad absoluta. He visto ya demasiadas veces casos así, como si no se comprendiera lo que significa esa última M. Dejar el trabajo fue terrible al principio, pero solo me duró un par de días, porque luego pensé que me regalaban siete horas cada día.

¿Era como recuperar tiempo?

A mí me gustaba mucho mi trabajo y mis compañeros, pero siempre he dicho que trabajaba para vivir pero no vivía para trabajar. Me empecé a dedicar a cosas que me gustan y me impliqué en la asociación para ser parte activa de mi problema, con la esperanza de recaudar fondos para la investigación. Si no llega a mí, que sea para las que vengan después. Porque hay muchas compañeras que ya no están... Esta asociación es complicada emocionalmente. Miro fotos del principio y ya no están la mitad... Pero también enseña a aceptar que la muerte es parte de la vida y que, mientras estés vivo, tienes que disfrutar y ser consciente, como dice la canción de Leiva, como si fueras a morir mañana.

¿Vive sabiendo cuándo es esa fecha?

La espada de Damocles siempre la llevas ahí pero ¿sabes qué? Esto te sirve para espabilar, hacer lo que quieras hacer y hacerlo ya, no mañana ni pasado. Tengo mucha suerte porque mi familia se volcó conmigo. Si no caí fue porque mis amistades pusieron la mano, pero también hice, como otras compañeras, o aportas o apartas, mientras otros demuestran lo que te quieren y te lo dicen... Hay que decirlo porque no solemos hacerlo.

¿Cuántas veces tiene que pasar por el médico ahora?

Es algo que depende del tipo de cáncer, del tratamiento del momento... Si estás haciendo quimio eso va rápido y estás... Hay otros con pastillas que también fastidian. Yo puedo decir, bueno, es que tampoco quiero decirlo... Ahora mismo no hay evidencia de enfermedad, pero siempre lo digo con la boca pequeña porque el cáncer es cabrón. Tenía compañeras que estaban en remisión total y, de repente, ocho años después, volvió. Las recaídas existen. El cáncer de mama siempre es el rosita, el que se cura, el maravilloso... Claro, es el de las mujeres. No. No tiene nada de rosa.

Es diferente según cada caso.

Los tratamientos son duros y tienen muchos efectos secundarios. Es verdad que año tras año se van mejorando, y hay muchas compañías entrando en ensayos justamente para poder minimizar esos efectos.

¿De qué efectos hablamos?

Todo el mundo sabe que la quimioterapia es terrible, pero hay otros, como los hormonales. No duermes, las relaciones sexuales están a nivel menos diez, hay dolor de articulaciones... Estás con un cuerpo de 40 pero parece que tienes 80. Hay tratamientos que dejan secuelas en la capacidad mental... Yo he seguido trabajando mucho porque la quimio me ha frito las neuronas literal... Hay mil cosas, y ninguna es buena.

Además de tener los días contados, hay que sacar fuerza para seguir adelante.

Tienes que ser muy fuerte pero hay un momento en el que caes y, cuando ocurre, todo el mundo tiene que saber que hay psicólogos, psiquiatras, asociaciones... Gente que se queda cerca. Al principio yo no quería salir a la calle porque la gente me preguntaba cómo estaba. ¿Cómo iba a estar si me han puesto fecha de caducidad? Pero la psicóloga me dijo algo que siempre repito. Nosotros tenemos fecha de caducidad, pero tenemos la suerte de ser conscientes de eso. En el documental ‘KM 0: Càncer i vida’ todos los pacientes llegamos a la misma conclusión.

¿Cuál fue?

José Luis, un compañero que tiene melanoma, en aquel momento estaba fatal. Tenía metástasis en diferentes lados, le habían dado seis meses... Y ahora está bien porque la inmunoterapia ha funcionado. En ese documental dijo: «Me vais a matar si digo esto, pero desde que tengo cáncer soy más feliz», y todos le entendimos. Cuando nos juntamos las pacientes de la ACMM siempre digo que somos unas disfrutonas. Tenemos tiempo de ir al museo, de ir a ver una obra de teatro, comer, hacer sobremesas hasta las nueve de la noche... Y es esto lo que nos llevaremos.

Decía que una de las compañeras llevaba así 18 años, ¿hay más?

Cada vez más. Cuando empecé daban cinco años. Hay compañeras que no llegaron, pero hay muchas que aún están aquí, y ya hace diez años, lo que significa que se está avanzando mucho y que siempre hay que dar esperanza a los pacientes oncológicos. Aunque el diagnóstico sea complicado, porque siempre puede haber un milagrito en el sentido de la investigación.

Imagino que ha pasado por múltiples tratamientos, ¿era alguno de ellos innovador?

Mi tipo de cáncer, el R2 positivo, es más agresivo que otros, crece más rápido. En el año 2000 encontraron unos medicamentos que fueron mano de santo, pero fue durísimo. Era un combinado de quimiotrapia con pertuzumab y trastuzumab, que van directos a la zona.

¿En cuánto tiempo le trataron?

El oncólogo me dijo que serían seis sesiones cada 21 días. Cuando llegó la sexta estaba súpercontenta, salía en el TAC que había disminuido... Pero me dijo que haríamos dos más para rematar, y casi me remata a mí. Me dijo que podía con ello. Siempre se puede un poco más, y estoy contentísima de haberlo hecho.

Debía salir reventada de aquellas sesiones...

Los dos primeros días estaba perfecta y el tercero ya fue como si un camión me hubiera pasado por encima. No puedes comer, todo te sabe como si estuvieras chupando barandillas. A mi madre le pedía brócoli, que es más fácil de vomitar. Hay compañeras que hoy en día van con todas las manos y plantas de los pies peladas... Hay mil medicamentos y mil efectos secundarios.

La Asociación recauda dinero para la investigación, ¿cómo se enteran de los avances que surgen?

La asociación está en contacto directo con todas las farmacéuticas. Estamos a la última de cada avance, porque dan esperanza y así puedes continuar. Pero siempre parece tan lento... La cosa de la metástasis es que eres un paciente crónico. Vas teniendo tratamientos, cuando deja de funcionar o da toxicidad, cambias a otro. Hay muchos medicamentos y hablamos de inmunoterapia, pero todavía tiene muchos efectos secundarios, porque son bastante nuevos.

¿Conoce algún caso?

Tengo una compañera en Valencia que en un momento pensé que chao. Le propusieron probar un ensayo clínico y dijo que sí. Todas nos ofrecemos como conejillos de indias para intentar curarnos y, quizá sabemos que no llegaremos, pero sí las que vienen detrás. A ella casi la matan de efectos secundarios. Tenía inflamación de esófago. No podía comer ni beber, y le retiraron la medicación. Le dieron cortisona para bajar la inflamación. Estuvo meses para volver a comer, y ahora se cumplirán tres años desde que su metástasis está parada en el esternón y un par de huesos. Lleva diez años con esto como yo.

¿Cómo afecta en una situación así la falta de oncólogos, un problema incesante aquí?

Es importante la relación entre el paciente y el oncólogo, hay de los que ponen la misma cara cuando te dicen que tienes metástasis que cuando todo está bien. Pero también es importante el equipo del hospital de día. Recuerdo que tras mi primera quimio, la enfermera Marga Joaniquet, que ya se ha jubilado, me explicó los efectos secundarios, lo que podía notar... Y me llamó por la tarde para preguntarme cómo me encontraba. Veo a mis compañeras de ciudades grandes, donde son números, tienen que esperar a lo mejor tres horas y media para entrar a la quimio, que luego son otras cuatro... Y aquí la atención es otro mundo. Tenemos un equipo maravilloso, aunque estarían mejor si fueran algunas más. Te sientes cuidada, querida, y que estas en las mejores manos.