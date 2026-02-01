El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

Una marcha silenciosa por el centro de Vila. Esta es la forma de protesta elegida por la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d’Eivissa, este sábado, 31 de enero, para denunciar "lo que está ocurriendo en Palestina, donde Israel sigue perpetrando el genocidio", según indica, en el punto de partida de la marcha en Vara de Rey, Chakir Bouassel, uno de los integrantes de la entidad.

La manifestación tiene como lema 'El silencio es complicidad'. Según apunta otra de las integrantes de la plataforma, Andrea Cowper Roggen, quejarse en Ibiza por los asesinatos cometidos en la Franja de Gaza "sin hacer ruido" tiene una explicación: "El mensaje que queremos mandar es que el silencio está dando alas a Israel para seguir cometiendo esta barbarie humanitaria".

Aunque llevan dos años alzando la voz en las Pitiusas contra los ataques de Israel al pueblo palestino, la entidad celebra su primera protesta en lo que va de 2026. Desde sus inicios, sumado "a la mayor visibilización del tema en los medios de comunicación", se ha conseguido que "la sociedad esté mucho más concienciada sobre el drama humanitario en Palestina, ya que es prácticamente imposible no tener un mínimo conocimiento de lo que está ocurriendo", según afirma Cowper, quien matiza: "Desde la firma del llamado tratado de paz en diciembre se han reducido las movilizaciones, pero creo que habrá una reactivación en los próximos meses, ya que se siguen cometiendo asesinatos".

"No vamos a permitir que se deje de hablar de Palestina"

Por otro lado, Cowper se muestra resignada con la actitud de ciertas personas: "No entiendo cómo hay gente que está en contra de estas reivindicaciones. No tiene sentido".

La protesta comienza con una breve lectura, a cargo de Cowper, en la que se exponen algunas de las reivindicaciones: "El silencio también mata. No vamos a permitir que se deje de hablar de Palestina, ya que Palestina nos importa, y mucho".

Una concentración con dos performances "sorpresa" previstas

Una vez concluye el breve discurso, comienza la marcha. Cerca de una treintena de manifestantes, muchos de ellos con banderas de Palestina, las palmas de las manos pintadas de rojo —símbolo de la sangre derramada por los asesinatos en Palestina— o máscaras para ocultar sus rostros, emprenden el recorrido. Otros optan por protestar con pancartas con lemas como 'No hay paz sin justicia', 'Rompamos el silencio' o 'No hay alto el fuego'.

En cuanto al recorrido de la concentración, los manifestantes pasan por el Mercat Vell y, posteriormente, por el Monumento a la gente del mar, ubicado en el puerto de Ibiza, para regresar de nuevo a s’Alamera. A lo largo del itinerario están previstas dos performances "sorpresa", según afirma Gloria, otra de las integrantes de la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d’Eivissa, además de la lectura de un poema de una autora palestina en el Mercat Vell.