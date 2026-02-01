PortsIB invierte 380.500 euros en el servicio de limpieza de los puertos de Ibiza

PortsIB ha aprobado el pago de 380.583 euros en el servicio de limpieza de las instalaciones, terminales y dominio público portuario de los puertos de gestión directa de Ibiza prestados entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado.

El acuerdo permite reconocer la prestación de un servicio esencial para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los puertos, que se ha continuado ofreciendo por motivos de interés público una vez finalizada la prórroga del contrato anterior y hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, iniciada el 3 de diciembre de 2025.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, los trabajos han sido ejecutados por la UTE Port Sant Antoni, integrada por Urbaser y Serveis Industrials Reunits, de acuerdo con los mismos precios unitarios del contrato anterior, incluida la baja de adjudicación.

Los servicios se han realizado correctamente y han sido recibidos de forma satisfactoria, según el informe técnico correspondiente. El importe total aprobado asciende a 380.583 euros, con cargo a los presupuestos vigentes de PortsIB.