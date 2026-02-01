Puerto
PortsIB invierte 380.500 euros en el servicio de limpieza de los puertos de Ibiza
El acuerdo permite reconocer la prestación de un servicio esencial para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los puertos
E.Press
PortsIB ha aprobado el pago de 380.583 euros en el servicio de limpieza de las instalaciones, terminales y dominio público portuario de los puertos de gestión directa de Ibiza prestados entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado.
El acuerdo permite reconocer la prestación de un servicio esencial para el correcto funcionamiento y mantenimiento de los puertos, que se ha continuado ofreciendo por motivos de interés público una vez finalizada la prórroga del contrato anterior y hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, iniciada el 3 de diciembre de 2025.
Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, los trabajos han sido ejecutados por la UTE Port Sant Antoni, integrada por Urbaser y Serveis Industrials Reunits, de acuerdo con los mismos precios unitarios del contrato anterior, incluida la baja de adjudicación.
Los servicios se han realizado correctamente y han sido recibidos de forma satisfactoria, según el informe técnico correspondiente. El importe total aprobado asciende a 380.583 euros, con cargo a los presupuestos vigentes de PortsIB.
