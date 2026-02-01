La Policía Local de Ibiza despide a Toni Cardona tras más de tres décadas de servicio

La Policía Local de Ibiza ha rendido homenaje a uno de sus agentes más veteranos con motivo de su jubilación. A través de un mensaje publicado en la red social X, el cuerpo policial ha anunciado la despedida de Toni Cardona, a quien define como "un compañero muy estimado y un gran profesional", tras poner fin a una larga trayectoria marcada por el compromiso y la vocación de servicio público.

Toni Cardona se incorporó al cuerpo el 23 de abril de 1990 y, a lo largo de más de 30 años de carrera, ha desempeñado distintas responsabilidades, según ha recordado la Policía Local. Entre ellas, destacan sus funciones como oficial y jefe accidental de la Policía Local de Ibiza, cargos que ejerció "siempre con dedicación y profesionalidad".

"Un ejemplo para todos"

En el mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo subraya que su trabajo y entrega han sido "un ejemplo para todos" y le agradece los años de servicio prestados a la ciudadanía. "Gracias, Toni, por tantos años al servicio de la ciudadanía. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, bien merecida", concluye la publicación, acompañada de dos imágenes del acto de despedida.

Al acto han acudido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la jefa de la Policía Local, Sonia María Bea Blanco, y el director técnico de la Policía Local de Ibiza, Julián Córdoba.