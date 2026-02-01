Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desinflan multazo fiestas ilegalesAccidente moto Juan XXIIIPlanes fin de semanaCarril bici avenida Sant Jordi
instagramlinkedin

La Policía Local de Ibiza despide a Toni Cardona tras más de tres décadas de servicio

El agente jubilado se incorporó al cuerpo el 23 de abril de 1990

Toni Cardona.

Toni Cardona. / P.L.E.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha rendido homenaje a uno de sus agentes más veteranos con motivo de su jubilación. A través de un mensaje publicado en la red social X, el cuerpo policial ha anunciado la despedida de Toni Cardona, a quien define como "un compañero muy estimado y un gran profesional", tras poner fin a una larga trayectoria marcada por el compromiso y la vocación de servicio público.

Toni Cardona se incorporó al cuerpo el 23 de abril de 1990 y, a lo largo de más de 30 años de carrera, ha desempeñado distintas responsabilidades, según ha recordado la Policía Local. Entre ellas, destacan sus funciones como oficial y jefe accidental de la Policía Local de Ibiza, cargos que ejerció "siempre con dedicación y profesionalidad".

"Un ejemplo para todos"

En el mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo subraya que su trabajo y entrega han sido "un ejemplo para todos" y le agradece los años de servicio prestados a la ciudadanía. "Gracias, Toni, por tantos años al servicio de la ciudadanía. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, bien merecida", concluye la publicación, acompañada de dos imágenes del acto de despedida.

Noticias relacionadas y más

Al acto han acudido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la jefa de la Policía Local, Sonia María Bea Blanco, y el director técnico de la Policía Local de Ibiza, Julián Córdoba.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  3. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  4. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  5. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  6. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  7. El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
  8. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza

La Policía Local de Ibiza despide a Toni Cardona tras más de tres décadas de servicio

Manifiesto en defensa de los Derechos Humanos en Ibiza: «El Mediterráneo debe ser espacio de vida y puente de humanidad»

Manifiesto en defensa de los Derechos Humanos en Ibiza: «El Mediterráneo debe ser espacio de vida y puente de humanidad»

Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza

Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza

Susana Ribas, delegada en Baleares de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico: «El cáncer de mama no tiene nada de rosa»

Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito

Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

Un piso con vistas al Parador de Ibiza por 300.000 euros

Un piso con vistas al Parador de Ibiza por 300.000 euros

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera destaca que el trabajo contra la oferta ilegal de alojamientos en Ibiza mejoró los datos de 2025

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera destaca que el trabajo contra la oferta ilegal de alojamientos en Ibiza mejoró los datos de 2025
Tracking Pixel Contents