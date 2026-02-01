Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un piso con vistas al Parador de Ibiza por 300.000 euros

Se trata de un ático en la zona de ses Figueretes y Platja d'en Bossa

Vista de la cocina.

Vista de la cocina. / idealista

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Encontrar una vivienda a un precio asequible en Ibiza es una tarea complicada. Sin embargo, el mercado inmobiliario ofrece oportunidades singulares. Es el caso de un ático en venta en la calle Pablo Picasso, en la zona de ses Figueretes y Platja d'en Bossa, que se anuncia por algo más de 300.000 euros y cuenta con vistas despejadas hacia el entorno del Parador de Ibiza y la muralla de Dalt Vila.

Vista al Parador.

Vista al Parador. / idealista

Según el anuncio publicado en el portal Idealista, se trata de un apartamento de 42 metros cuadrados construidos (38 de ellos útiles), situado en la tercera planta de un edificio sin ascensor, construido en 1988. La vivienda dispone de un dormitorio, un baño y un salón-comedor con cocina abierta, totalmente equipada.

Cuenta con una terraza de cuatro metros cuadrados, orientada al sur, que aporta luminosidad a la vivienda durante buena parte del día. Desde el dormitorio se disfrutan además de vistas despejadas a una zona no urbanizada, lo que garantiza cierta sensación de tranquilidad pese a encontrarse en una de las áreas más dinámicas de la ciudad.

Salón - comedor.

Salón - comedor. / Idealista

Cerca de la playa

El apartamento cuenta con aire acondicionado mediante bomba de frío y calor y se encuentra a tan solo cinco minutos a pie de la playa. El inmueble se vende como listo para entrar a vivir, pero necesita una reforma. En un contexto de precios al alza en Ibiza, este ático se sitúa como una de las opciones más ajustadas del mercado para quienes buscan una vivienda pequeña, bien ubicada y cerca del mar. El inmueble lo comercializa Habitas Ibiza y se puede entrar a vivir en él a partir del 20 de noviembre.

