Manifiesto en defensa de los Derechos Humanos en Ibiza: «El Mediterráneo debe ser espacio de vida y puente de humanidad»

La Torre de sa Sal Rossa se construyó en el siglo XVI en un lugar estratégico no solo por su vista a Dalt Vila y Formentera, sino también por su cercanía a ses Salines, donde se recogía el principal producto que sustentaba la economía ibicenca. Desde ella se vigilaba el que fue el primer cargador de sal de la isla (por eso también se la conoce como Torre des Carregador), lo que hoy solo son unos montones de rocas que sobresalen del agua, según explica Neus Torres a una treintena de personas que este domingo siguen la visita teatralizada ‘El valent vigilant de la torre’. Desde esta también se mira al mar, el mismo en el que el año pasado desaparecieron 47 embarcaciones con personas a bordo. El mismo que forma parte de la ruta migratoria más peligrosa de 2025, cuando fallecieron 1.037 personas cruzando desde Argelia a España. Este domingo sa Sal Rossa se incluye en la ‘Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans’, un acto que coordina el Fons Pitiús de Cooperació para reafirmar el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la acogida.

«No tiene que haber distancia entre quien mira desde una atalaya y quien navega buscando refugio; la misma humanidad nos sostiene. Si encendemos es porque no queremos resignarnos a la frialdad de las cifras ante la agonía de los relatos que reducen a las personas a estadísticas. Por eso, hoy alzamos una luz de protesta y también de esperanza», lee Marilina Serra, concejala de Acción Social, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Sant Josep, antes de que se prendan las bengalas.

Vigilancia al cargador de sal

Estas se encienden desde la cima de la torre, la misma en cuyo interior se podían refugiar entre 150 y 200 personas. De hecho, es la única de las Pitiusas que dispone de hogar, según se explica en la visita teatralizada. Nicolau, a quien representa Miquel Vingut, es su vigilante y señala los diferentes puntos tácticos de la torre. Le explica a su mujer Antònia (Esperança Llorens) que lo que ve en su fachada no son agujeros, sino que cada elemento arquitectónico tiene una función. En su conversación en ibicenco rodean la torre para enseñar el respirador, una ventana más cercana al suelo que se abrió en 1763 para ventilar el interior del olor a pólvora. Durante su representación también aparece Abdalá (Juanjo Ribera), que representa a un esclavo amigo de Nicolau, con quien simula una divertida batalla.

Lo hacen cerca de la tronera o espitllera, esa apertura rectangular en la torre que mira hacia el antiguo cargador de sal y servía para disparar a los enemigos si se acercaban. Cabe recordar, sin embargo, que aunque las torres de las Pitiusas se construyeron como sistemas de defensa, no todas llegaron a recibir su dotación de artillería, como ocurrió con la des Carregador.

Desde su construcción y hasta el siglo XVIII tanto esta como las otras ocho de la isla no dejaron de funcionar como puntos de vigilancia y refugio colectivo. Dos funciones que, en un acto como el de hoy, hacen inevitable pensar en lo que ocurre en estos tiempos en las costas del Mediterráneo, un mar que «debe ser espacio de vida y no de muerte; puente de humanidad, y no frontera de dolor», resalta el manifiesto tras la representación teatral.

Han pasado tan solo unas semanas desde que la organización Caminando Fronteras presentó en Ibiza el informe ‘Derecho a la Vida’, que cuenta con el apoyo del Fons Pitiús de Cooperació. En este se anuncian los datos mencionados anteriormente y se evidencia que 2025 también fue el año en el que más cadáveres aparecieron en las costas de Balears. Helena Maleno, fundadora de esta organización, denunció que los cuerpos sin vida evidenciaban una «demora en la activación de los servicios de búsqueda y rescate en la costa, además del uso de métodos pasivos de búsqueda».

«No podemos permitir que ningún mar se convierta en un cementerio invisible o en trinchera de odio», continúa Serra. «Los derechos humanos no se negocian. No son una opción ni un privilegio. Son la base de nuestro pacto social y de nuestra dignidad colectiva».

Dos mujeres que han seguido ambas actividades, defienden estas palabras: «La humanidad se pierde pero tenemos que tener esperanza», indica Margarita Tur Serra. «No me hago una idea de lo que sufren en Israel, Ucrania, Irán... Parece que cuando esto te queda lejos, no ocurre», critica Ana María Vergara con la voz entrecortada.

En la Torre de sa Sal Rossa también escuchan el manifiesto 42 jóvenes que residen en el centro de menores Pare Morey y, según una de sus educadoras, Julia García Solana, tras presenciar el acto, aprovecharán para pasar el día en la playa.

Sus 42 vidas son el reflejo claro de por qué se deben defender los derechos que reclama la luz de las bengalas desde esta torre. Los asistentes miran hacia el baluarte de Sant Bernat, en Vila, desde donde se encienden otras dos bengalas. «Encender también es futuro, un futuro en el que el Mediterráneo vuelva a ser casa compartida, donde la diferencia no da miedo y enciende la llama de la acogida. Un futuro en el que cada uno de nosotros mire al mar y vea posibilidad de convivencia, no de frontera», clama el escrito.