Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo

Una mujer va a ser indemnizada por 51.192 euros tras sufrir un accidente mientras participaba en un concurso de hípica celebrado en Ibiza. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado la condena a los responsables de una tienda de material hípico y a la empresa distribuidora por la caída y las lesiones sufridas por una amazona por la rotura de una jáquima, una pieza que se coloca sobre la cabeza del animal para guiar sus movimientos.

Los hechos ocurrieron en 2018, tras la adquisición de dicho artículo establecimiento de los codemandados. Cinco días después, durante el mencionado campeonato, una cadenilla metálica se abrió por una defectuosa soldadura, el caballo quedó sin cabezada y la amazona cayó, sufriendo lesiones que posteriormente requirieron intervención quirúrgica y dejaron secuelas, según la demanda.

En el recurso, los propietarios de la tienda y la distribuidora negaron que la pieza procediera de su comercio, atribuyeron la caída a la rotura de la cabezada de cuero o a una manipulación posterior del producto, y cuestionaron la valoración médica.

Digno de «Houdini»

La Sala, sin embargo, consideró probada la correspondencia entre el producto comprado y el que llevaba el caballo el día del siniestro, subrayando que las fotografías aportadas durante el juicio «hablan por sí solas». Además, recuerda la regla protectora del derecho del consumidor: cuando no puede identificarse al fabricante, el vendedor y el distribuidor pueden ser responsables del producto defectuoso. Además, la resolución incorpora algún pasaje llamativo en su motivación. Al constatar que la cadenilla desapareció cuando la pieza finalmente se restituyó a la demandante, tras años y reitera-dos requerimientos, la Sala ironiza con que «ni Harry Houdini lo habría hecho mejor», refor-zando su valoración sobre la integridad de las pruebas gráficas aportadas.