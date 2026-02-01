OFERTA FLASH
Sucesos
Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza
El accidente ha ocurrido en la rotonda Juan XXIII
Un hombre de 49 años, residente en Ibiza, ha resultado herido grave la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de moto en la rotonda Joan XXIII, en Vila, según ha informado el 061.
El aviso se recibió a la 1.23 horas. De acuerdo con la información facilitada por los servicios sanitarios, el accidente ha ocurrido de forma “casual” cuando el motorista ha caído de la moto y ha acabado impactando contra una palmera.
Hasta el lugar ha acudido una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061, que ha asistido al herido y lo ha trasladado a la Clínica Virgen del Rosario con un politraumatismo grave.
