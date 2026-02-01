Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desinflan multazo fiestas ilegalesAccidente moto Juan XXIIIPlanes fin de semanaCarril bici avenida Sant Jordi
instagramlinkedin

Sucesos

Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

El accidente ha ocurrido en la rotonda Juan XXIII

Una ambulancia en una imagen de archivo

Una ambulancia en una imagen de archivo / DI

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Un hombre de 49 años, residente en Ibiza, ha resultado herido grave la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente de moto en la rotonda Joan XXIII, en Vila, según ha informado el 061.

El aviso se recibió a la 1.23 horas. De acuerdo con la información facilitada por los servicios sanitarios, el accidente ha ocurrido de forma “casual” cuando el motorista ha caído de la moto y ha acabado impactando contra una palmera.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar ha acudido una ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061, que ha asistido al herido y lo ha trasladado a la Clínica Virgen del Rosario con un politraumatismo grave.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  3. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  4. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  5. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  6. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  7. El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
  8. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza

Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales en Ibiza de 165.000 a 3.000 euros

Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo

Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo

El carril bici de la avenida Sant Jordi se ampliará hasta el IES Algarb

Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

Más allá de la quimioterapia: la nueva era de tratamientos que están redefiniendo la lucha contra el cáncer

Más allá de la quimioterapia: la nueva era de tratamientos que están redefiniendo la lucha contra el cáncer

Susana Ribas, delegada en Baleares de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico: «El cáncer de mama no tiene nada de rosa»

Tracking Pixel Contents