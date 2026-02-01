Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fehif destaca que el trabajo contra la oferta ilegal de alojamientos en Ibiza mejoró los datos de 2025

Para la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera las acciones contra la oferta ilegal en 2025 reflejan la mejora de resultados del alojamiento turístico legal

Imagen de archivo de temporada de verano en una cala de Ibiza.

Imagen de archivo de temporada de verano en una cala de Ibiza. / Vicent Marí

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

Los hoteles de Ibiza esperan que la de 2026 sea una buena temporada, aunque consideran necesario mantener la lucha contra el intrusismo turístico. Para María Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) el trabajo del Consell en esta materia se reflejó el año pasado en los datos de una gran parte de hoteles adscritos.

Según desprendió el primer informe que publicó la Fehif para evaluar su temporada, la de 2025 fue 'algo mejor' que la del año anterior para cerca del 40% de los alojamientos vinculados a la federación. Costa explica que los datos se traducen en que “ha habido menos turistas por día en la isla y aun así ha aumentado el alojamiento turístico legal”. "Hemos visto estos resultados y hemos visto que en lo que se ha trabajado ha funcionado”, afirma.

Costa relaciona estos resultados con la eliminación de una parte la oferta no reglada: “Se ha atajado a nivel de retirada de anuncios ilegales, plataformas, cancelación de reservas asociadas a esa oferta ilegal, que no se den plazas irregulares, etc."Ante estos datos, augura para este verano: "Esperamos y deseamos que se vaya a esa línea porque creemos que ese equilibrio real es lo que se necesita en Ibiza”.

