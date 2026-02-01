Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migrantes catalánParc Motor sa ComaPlanes fin de semanaAlerta naranja por viento
instagramlinkedin

El álbum

Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania

Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania | IES SA COLOMINA

Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania | IES SA COLOMINA

Trece alumnos y dos profesoras del IES Sa Colomina han participado en una movilidad Erasmus+ en Paderborn (Alemania), donde han trabajado el turismo sostenible junto a estudiantes locales. A lo largo de la semana realizaron visitas y actividades formativas que culminaron con la creación de un pódcast sobre el impacto del turismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  3. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  6. El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
  7. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  8. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal

Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo

Indemnizada con más de 50.000 euros por un accidente a caballo

El carril bici de la avenida Sant Jordi se ampliará hasta el IES Algarb

Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

El silencio, como forma de protesta en defensa de Palestina en el centro de Ibiza

La Justicia desinfla un multazo por fiestas ilegales de 165.000 a 3.000 euros

Más allá de la quimioterapia: la nueva era de tratamientos que están redefiniendo la lucha contra el cáncer

Más allá de la quimioterapia: la nueva era de tratamientos que están redefiniendo la lucha contra el cáncer

Susana Ribas, delegada en Baleares de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico: «El cáncer de mama no tiene nada de rosa»

Caídas de árboles, desprendimientos y problemas en el transporte por el vendaval en Ibiza

Tracking Pixel Contents