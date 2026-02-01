OFERTA FLASH
Erasmus del IES Sa Colomina sobre turismo sostenible en Alemania
Trece alumnos y dos profesoras del IES Sa Colomina han participado en una movilidad Erasmus+ en Paderborn (Alemania), donde han trabajado el turismo sostenible junto a estudiantes locales. A lo largo de la semana realizaron visitas y actividades formativas que culminaron con la creación de un pódcast sobre el impacto del turismo.
