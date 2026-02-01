Un diario para humanizar a los pacientes de la UCI del hospital de Ibiza

"Te voy a arropar para que no tengas tanto frío", lee una entrada del diario que le escribió una auxiliar de enfermería a un paciente en la Unidad de Críticos de Can Misses, en un turno de noche en que hizo frío en 'el box'. Cuando Carlos Tur-Rubio, enfermero de la misma unidad, le leyó esta narrativa, el enfermo se desplomó y empezó a llorar. Cuenta que ahí es cuando el paciente se preguntó "¿Qué ha pasado aquí, durante todo este proceso?", y les dio las gracias.

"Humanizar la medicina" es uno de los objetivos que se propone el equipo de UCI del Hospital Can Misses a través de la iniciativa 'Diario de UCI' impulsada en la isla por Tur-Rubio. "Se ve la parte humana que desde una gráfica de UCI no podemos transmitir, todo el trabajo que hacemos a pie de cama, las enfermeras, auxiliares... todo el personal sanitario en general", reivindica el enfermero.

Qué es el 'Diario de UCI'

El ‘Diario de UCI’ es un diario "al uso" que se hace para pacientes de la unidad de críticos que se encuentran en estado inconsciente. Lo escriben profesionales sanitarios y familiares en conjunto y, por medio de él, le narran al hospitalizado lo que ocurre a su alrededor cuando está "fuera de sí". "Lo que estamos intentando demostrar es que el uso de un diario es beneficioso para los efectos en cuanto a shock postraumático de lo que implica ingresar en una UCI", confirma Tur-Rubio.

En España, el estudio nace en la ciudad de Barcelona a través de Pilar Muñoz: “Ella es la artífice de todo este proyecto, lanzó la propuesta a la Universitat de Barcelona”. A raíz de su propuesta se hizo una consulta a “todos los hospitales a nivel nacional” y, mediante ello, se formó su “carácter multicéntrico, para recopilar más datos".

"El estudio inicialmente se presenta en un único centro y cuando llega el covid, las primeras pruebas del estudio se tenían que desechar", confirma Tur-Rubio. Después del covid, en el 2020, "es cuando se empiezan a tramitar los consentimientos del Comité de Ética de las Islas Baleares". En 2023 este estudio "recibió un premio en la Gala de la Salud, organizada por la conselleria de Salud anualmente, y este en concreto recibió ese premio en la parte de humanización de cuidados", pondera el enfermero.

La publicación se encuentra en un portal Open Access, al que puede acceder todo el mundo, y la fecha de publicación es del 19 de enero de 2026. Está ligado a la BMC Nursing, "corresponden a las siglas de un organismo británico y el impacto que tiene es muy positivo en cuanto a producción científica se refiere", asegura el enfermero: "Es decir, nos medimos con unos niveles, unos estándares de impacto a nivel europeo, mundial, en el que esta publicación está respaldada por una evidencia científica sólida".

'Diario de UCI', trabajo de todos

Tur-Rubio reconoce que, además de agradecer a Muñoz, debe "agradecer también a todo el personal que se ha implicado en elaborar estos diarios, porque no dejan ser más que una narrativa del paso del paciente por la UCI que ellos también redactan”. Considera que aquellos que han decidido "apostar" por este estudio, han tenido "una experiencia ambivalente por ambos lados". Asevera que los participantes han tenido "una sensación muy buena" además de haber tenido "un impacto muy positivo para las vidas [de los pacientes] y para entender su proceso de salud".

Los familiares muchas veces encuentran las visitas a enfermos de la UCI "muy chocantes", ya que no saben si el familiar "va a salir adelante o no". Muchos consideran "el tiempo de visita vacío, ven al paciente, que es su familiar, su ser querido, en una situación en la que puede que se esté debatiendo entre la vida y la muerte". Gracias al diario, según Tur-Rubio: "Ese tiempo al menos pasa un poco desapercibido para ellos". Hacen uso de su tiempo describiendo cosas cotidianas o "narrando lo que les han dicho los médicos, el personal de enfermería, todo el mundo que ha interactuado con ellos". Este diario, considera que de alguna manera, les ayuda a "sentirse útiles".

Aclara que para favorecer el uso del diario "hay unas instrucciones de lo que viene a ser la narración". Las enfermeras "tienen que expresarse en palabras más coloquiales" con el objetivo de que el enfermo "pueda leer y asumir todos los conceptos". En el propio diario "ya existe un glosario con todos los términos científicos que utilizamos, para que los familiares que no están habituados al mundo sanitario y los mismos pacientes puedan leerlo y saber qué es un catéter arterial, qué es un respirador y demás".

La carpeta que contiene el 'Diario de UCI' / Toni Escobar

Factores que influyen en el estudio

El estudio es multicéntrico, pero en la unidad de críticos de Can Misses hay "varios factores que han influido a la hora de incluir a los pacientes candidatos". El enfermero recuerda a los enfermos que han participado y que "se sentirán identificados cuando lean el artículo en prensa". Otros no han podido por los criterios que han tenido que aplicar para la participación en el estudio.

Para poderlo incluir, hacía falta "que el enfermo estuviera por lo menos 72 horas" en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el caso de Can Misses, "ha habido limitaciones" porque "cuando un paciente está muy grave, se acaba trasladando a nuestro hospital de referencia [Son Espases, en Mallorca]", lo cual ha limitado la cantidad de personas participantes.

Otro de los criterios es el hecho de que Ibiza "es una isla internacional y no se podía aplicar a la gente que no reside aquí". Entran también a colación factores como el conocimiento de lengua castellana o catalana para poder participar, además de que "no tuvieran un proceso de salud mental activo".

¿Va a quedarse esta iniciativa?

El enfermero anota que para poder continuar con proyectos "de tal envergadura", se tiene que contar con "un liderazgo que ejecuta desde una perspectiva de la evidencia científica". Afirma, pero, que en cuanto a los recursos necesarios, no ve un "hándicap", puesto que "en la práctica, todo el personal al que se le ha puesto un diario ha sido superaccesible". Añade, asimismo, que el diario, "es muy asequible económicamente, el impacto que tiene es mínimo, porque no deja de ser un papel".

Tras el paso por la UCI, "la salida a planta es un trauma para los pacientes, ya que se sienten protegidos, porque nosotros estamos 24-7 conectados a un monitor que nos avisa de absolutamente todo" insiste el enfermero. Los enfermos que salen del ámbito controlado de la UCI, "tienen miedos, que trasladan y evidencian mediante una demanda mayor del personal sanitario". Tur-Rubio, por medio del diario, quiere hacer más "liviano" ese cambio: "Para reducir el estrés en los pacientes, que puedan entender todo su proceso y, con ese entendimiento, llegar a un menor consumo de recursos a largo plazo".

Anécdotas humanas

Algunas narraciones de familiares pueden verse como: "Papá, los médicos me han dicho que estás muy mal, pero aun así están dando todo por ti". El profesional lee otro extracto del diario que expone: "Cariño, soy Raquel, tu mujer. Te tienes que poner bien. Estoy muy asustada. Te necesito... Carolina y yo te necesitamos. Me llamaron del hospital hace cuatro días y me dieron un susto de muerte. Cuando te vi me impresioné mucho. Tienes tubos y cables por todas las partes. El golpe ha sido muy grande, pero los médicos me han dicho que va a ir muy bien. Tienes que ser muy fuerte y todo saldrá bien. No me dejes sola, te quiero".

Recuerda también los inicios del proyecto con cariño. Tur-Rubio trabajaba con Muñoz cuando le contó que, estando en el trabajo, le preguntó a su compañera, técnica de cuidados de enfermería, "¿Qué vas a hacer estas navidades?". Y esta le respondió: "A lo mejor me voy a ver a mi hermana que está en Suiza y está con los diarios". Muñoz le preguntó a la mujer: "¿Pero tu hermana no es enfermera?". Cuestión a la que respondió afirmativamente. "Ahí fue cuando se encendió la bombilla", añade Tur-Rubio que se queda con esta anécdota porque, "al fin y al cabo, la ciencia abre puertas allá donde no había un camino hecho".

Quién es Carlos Tur-Rubio

Carlos Tur-Rubio, nacido en Ibiza, comenta que ha crecido profesionalmente en Barcelona. Ha recibido su formación en la Universidad de Barcelona y se refiere al proyecto ARI y al Hospital Clínic de la ciudad como instituciones que le han "hecho crecer como profesional". Su experiencia dice que "culmina" en el Hospital Germans Trias i Pujol: "Es a nivel técnico quien me ha podido dar la pericia en el tema de cuidados intensivos" asegura el enfermero.

Carlos Tur-Rubio en la UCI con el 'Diario de UCI'. / Toni Escobar

En Can Misses lleva desde 2018: "Yo me quedo con que crecí profesionalmente en Barcelona y volví a la isla para poder dar lo mejor a los ciudadanos de aquí, que bien merecido se lo tienen". Empezó en el hospital a hacer "algunos turnos", luego le dieron contratos, pero lamenta que "en la enfermería, desgraciadamente, no se dispone de una continuidad en ese sentido". Considera la continuidad "un camino muy importante para poder especializar la enfermería en todos los ámbitos que tocan". En este aspecto, añade que es un "fiel defensor de la sanidad pública".

Valores científicos

"Pienso que cuando se abre la puerta a la casualidad en materia de salud, el éxito no está garantizado, el éxito se garantiza cuando se pone a los mejores profesionales en los proyectos", alude de esta manera al método científico y al Proyecto ARI, pionero en nuevas terapias en el Sistema Nacional de Salud. ARI es un proyecto que "está dando viabilidad a muchos tratamientos y a muchos sistemas a nivel autonómico para poder dar respuesta a lo que es el cáncer" y, de esta manera, confía en que la evidencia científica "es una garantía de éxito".

Acaba pidiendo que el "Hospital Can Misses tome conciencia de lo que supone aplicar la evidencia científica a la hora de formar equipos y a la hora de abrir nuevas líneas de trabajo", pero considera que la dirección del centro, "apuesta porque el perfil profesional, aparte de tener unas competencias técnicas para desarrollar el trabajo, tenga unas competencias curriculares".