El carril bici de la avenida Sant Jordi se ampliará hasta el IES Algarb

El Ayuntamiento de Sant Josep ha sacado a concurso las obras para crear un nuevo carril bici que unirá el instituto Algarb y el colegio de Can Raspalls con el vial ya existente en la avenida Sant Jordi, cuyo trazado finaliza justo al comienzo de la zona urbana de Platja d’en Bossa. Los trabajos cuentan con un presupuesto estimado de 471.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, tal y como figura en las bases de la licitación.

En rojo, el trazado del carril bici proyectado hasta el IES Algarb.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere favorecer la conexión entre estos centros educativos de Sant Jordi con las áreas urbanas adyacentes. Para ello, ha previsto habilitar este carril bici que dará continuidad al de la avenida Sant Jordi a través de la confluencia de esta vía con la calle Perséfone.

El nuevo trazado discurrirá por el barrio de Can Raspalls, tanto a nivel de acera como de calzada, hasta llegar a la entrada del IES Algarb en la calle Guillem de Montgrí. Además, el nuevo paso para las bicicletas también quedará a pocos metros del colegio de Primaria.

Se da la circunstancia de que el barrio de Can Raspalls se encuentra en el linde del término municipal de Sant Josep con Vila. Esta es la razón por la que el carril bici de la avenida Sant Jordi, que fue construido por el Ayuntamiento de Ibiza, interrumpe su trazado justo en esa zona.

Noticias relacionadas

El proyecto que ahora sale a concurso, redactado por la empresa Ibiza Ingenieros, también contempla la adecuación de las aceras y del alumbrado público a lo largo del recorrido del nuevo vial.