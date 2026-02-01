Caídas de árboles, desprendimientos y problemas en el transporte por el vendaval en Ibiza

El temporal de viento golpeó ayer con fuerza a Ibiza y Formentera sobre todo de madrugada y durante la mañana, provocando sobre todo caída de árboles y elementos urbanos, pero también problemas en el transporte, tanto aéreo como marítimo. Las Pitiusas estuvieron en alerta naranja durante toda la mañana y hasta primera hora de la tarde, cuando comenzó a amainar el temporal.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 registró y coordinó 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos entre la medianoche y las 12 horas del sábado, según el balance facilitado por Emergencias. Del total de avisos en la isla, el municipio más afectado fue Sant Josep, donde se contabilizaron 11 incidencias, en una jornada marcada por actuaciones principalmente vinculadas a la caída de árboles y elementos en la vía pública. También se produjeron caída de árboles en Vila y Santa Eulària. Los Bomberos del Consell tuvieron que hacer numerosas salidas en una mañana extenuante, para atender a todas las emergencias.

En el conjunto de Balears, el 112 gestionó un total de 90 incidentes en ese mismo intervalo: 50 en Mallorca, 33 en Ibiza, cinco en Formentera y dos en Menorca.

Caídas de ramas y árboles

La tipología de incidencias atendidas en las islas se concentra especialmente en la caída de árboles en la calzada, con 43 casos, además de 10 caídas de árbol fuera de la carretera, 19 desprendimientos con riesgo, 10 episodios de obstáculo líquido en la calzada y tres desprendimientos de elementos urbanos.

Entre los incidentes ocasionados por el fuerte viento en las Pitiusas, destaca la caída de ramas de un árbol de grandes dimensiones sobre un coche aparcado en la zona del parque Reina Sofía de Ibiza. En el barrio de Siesta, en Santa Eulària, otro árvol de gran tamaño cayó aplastando un coche.

A estas incidencias se suman las registradas en la zona de Platja d’en Bossa, donde el viento sopló con fuerza durante toda la noche, provocando que volaran maceteros de gran tamaño desde las terrazas cerradas de los bares del paseo y que volcaran contenedores. Asimismo, el temporal hizo caer nuevamente tierra y restos de obra al interior del agujero del tanque de tormentas de la zona.

Contenedor arrastrado

También ocasionó incidentes en el litoral de Formentera, donde un contenedor propiedad de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que almacenaba material para la instalación de una barrera anticontaminación, fue arrastrado por el viento y acabó en el mar.

El contenedor apareció a primera hora de la mañana en la zona de sa Sequi, volcado sobre las rocas y parcialmente rodeado por el oleaje. Fuentes de la APB indicaron que durante el temporal se registraron rachas máximas de 28,8 metros por segundo, lo que equivale a unos 102 kilómetros por hora. El temporal también arrastró a la costa una boya marítima de señalización.

Retrasos en el aeropuerto y cierre de la Savina

Además, el fuerte viento que azotó las Pitiusas provocó numerosos retrasos en el aeropuerto de la isla. El temporal también obligó a cerrar durante varias horas el puerto de la Savina, en Formentera, por lo que las Pitiusas quedaron incomunicadas temporalmente por mar.

Según la página oficial de Infovuelos de AENA, solo durante la mañana se registraron quince retrasos en el aeropuerto de Ibiza. Los vuelos programados entre las 8.25 y las 9.40 horas con destinos Madrid y Palma, se reprogramaron.

Rachas de 92 Km/h

La racha más intensa registrada en la isla por la red de estaciones de la Aemet en Ibiza y Formentera se midió en el aeropuerto de Ibiza, donde el viento alcanzó los 92 kilómetros por hora, mientras que en Formentera se anotaron 75 km/h, según los datos difundidos por la agencia estatal.

En el conjunto de Baleares, la Aemet reportó rachas muy elevadas, con un pico de 157 km/h en la Serra d’Alfàbia (Mallorca) y más de 100 km/h en otros puntos como Cabrera (102), en una jornada marcada por el viento y el temporal marítimo.

Olas de cuatro metros

La alerta naranja por fuertes vientos se mantuvo en las islas hasta las 15 horas. La Aemet mantuvo activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 17 horas, con previsión de olas que podían alcanzar los cuatro metros.

El Ayuntamiento de Ibiza anunció el cierre temporal de parques y parques infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre como medida de prevención ante la alerta naranja activada por la Aemet por fuerte viento. El Consistorio informó de que la clausura de esos espacios se mantendría hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas y se pudiera garantizar la seguridad de la ciudadanía. Además, también quedaron suspendidas las demás actividades municipales al aire libre durante el episodio de mal tiempo.