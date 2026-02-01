Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza

Un total de 2.500 kilos de residuos, incluido el cartel de una gasolinera en el fondo del mar. Esta es la cantidad y uno de los peculiares objertos recogidos en la vigesimosegunda edición del proyecto de limpieza de fondo marino ‘Sant Antoni Net a Fons’. Durante la jornada, celebrada en la mañana de este domingo, 1 de febrero, decenas de voluntarios depositan en bolsas de basura los escombros localizados por los equipos que trabajan tanto en tierra como en el mar, incluidos los buzos participantes.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en el marco de las fiestas patronales de Sant Antoni, logra retirar residuos de todo tipo, según explica el coordinador municipal de Playas, José Antonio Porras, quien enumera algunos ejemplos: “Se han recogido patinetes, latas de refrescos, ruedas, botellas de plástico de agua o incluso un motor”.

Entre los voluntarios de los equipos de tierra, concentrados desde las 10 horas en el punto de partida, el Far del Moll Nou, al final del puerto, se encuentra Juan Sillero, presidente de la Associació de Voluntaris d’Eivissa. Aunque ya lleva “cuatro o cinco años participando en este proyecto”, la ilusión sigue intacta en Sillero al hablar de su participación en ‘Sant Antoni Net a Fons’: “Venimos con mucho gusto”.

Sillero destaca la relevancia de esta jornada: “Es una mañana muy importante. Al final, es una jornada de concienciación para que la ciudadanía se percate de lo peligroso que es ensuciar. Hay que aprender a depositar los residuos en las papeleras y darse cuenta de que los escombros no se recogen solos. Si no se tiran en el contenedor que les corresponde y se lanzan al mar hacemos mucho daño a nuestro ecosistema marino”.

Buceadores participantes en la jornada / Juan Antonio Riera

Aunque el presidente de la entidad se muestra satisfecho con la acción y considera que cada vez hay mayor concienciación, también se muestra preocupado por el daño ocasionado al ecosistema marino, especialmente durante la temporada turística: “Ahora no hay tanta basura, pero en verano sí. Se recoge y al día siguiente se ha vuelto a ensuciar todo”.

Otra voluntaria en la jornada, integrante de la Associació de Voluntaris d’Eivissa, que este sábado ha celebrado su décimo aniversario, es María Dolores Fernández, quien habla de la importancia de “educar a los más pequeños”. “Tenemos que dar ejemplo”, señala Fernández instantes previos al comienzo de la recogida de basura, que en la parte del litoral se concentra en las playas de ses Coves Blanques y el Passeig de Ponent.

Al lado de Fernández se encuentra Victoria Ponce Loro, una niña de diez años que participa por primera vez en una jornada de este tipo: “Quiero que los animales marinos tengan una mejor vida”, afirma la menor, quien muestra, a pesar de su juventud, una enorme concienciación medioambiental.