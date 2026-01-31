¿Cuándo vuelve a activarse la alerta amarilla por mala mar en Ibiza y Formentera?

El tiempo dará una breve tregua este domingo en Ibiza y Formentera tras el episodio de viento y mala mar de este sábado, aunque la alerta amarilla por mala mar volverá a activarse el lunes por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con el pronóstico de la Aemet, el domingo se presentará estable, con cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte del día y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 10 y 15 grados, con viento moderado del norte y del oeste, que irá perdiendo intensidad a lo largo de la jornada. El estado de la mar tenderá a mejorar progresivamente, lo que permitirá una jornada más tranquila en el litoral.

Aviso amarillo

La situación cambiará a partir del lunes, especialmente durante la segunda mitad del día. Aunque la mañana arrancará con intervalos nubosos y un ambiente relativamente estable, la probabilidad de precipitaciones aumentará por la tarde, alcanzando hasta un 70 %, según Aemet. Las temperaturas subirán ligeramente, con valores entre los 11 y 16 grados.

La Aemet ha activado para el lunes, de 15 a 23.59 horas, un aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera. Se espera viento del suroeste de 50 a 60 kilóemtros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.