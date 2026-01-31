El viento tira un árbol encima de un coche y tumba maceteros y contenedores en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado el cierre temporal de parques y parques infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre como medida de prevención ante la alerta naranja activada por la Aemet por fuerte viento, prevista para este sábado.

Según ha informado el Consistorio, la clausura de estos espacios se mantendrá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda garantizar la seguridad de la ciudadanía. Además, también quedan suspendidas el resto de actividades municipales al aire libre durante el episodio de mal tiempo.

Los parques estarán cerrados hasta que termine el temporal / Ayuntamiento de Ibiza

Incidencias durante la noche

El fuerte viento ha hecho caer las ramas de un árbol de grandes dimensiones sobre un coche aparcado en la zona del parque Reina Sofía, en Ibiza.

A estas incidencias se suman las registradas en la zona de Platja d’en Bossa, donde el viento ha soplado con fuerza durante toda la noche, provocando que volaran maceteros de gran tamaño desde las terrazas cerradas de los bares del paseo y que volcaran contenedores. Asimismo, el temporal ha hecho caer nuevamente tierra y restos de obra al interior del agujero del tanque de tormentas de la zona.

Maceteros tirados por el fuerte viento en Platja d'en Bossa / M. Torres

La Aemet mantiene la alerta naranja por fuerte viento hasta las 15.00 horas. El Ayuntamiento ha pedido colaboración y comprensión a la ciudadanía y recomienda extremar la precaución mientras dure el temporal.