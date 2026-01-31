OFERTA FLASH
El álbum
Vara de Rey, sin pérgola
A las cinco de la tarde del pasado jueves, los operarios completaron la retirada de la pérgola solar de acero galvanizado que desde 2017 presidía la cabecera del paseo de Vara de Rey de Vila, que sin ella presenta una imagen muy distinta. El Ayuntamiento tiene la intención de instalar un reloj ornamental, más en sintonía con esta zona histórica.
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal