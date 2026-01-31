Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vara de Rey, sin pérgola | DI

Redacción Ibiza

A las cinco de la tarde del pasado jueves, los operarios completaron la retirada de la pérgola solar de acero galvanizado que desde 2017 presidía la cabecera del paseo de Vara de Rey de Vila, que sin ella presenta una imagen muy distinta. El Ayuntamiento tiene la intención de instalar un reloj ornamental, más en sintonía con esta zona histórica.

