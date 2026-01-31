El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones en Baleares

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares cuestiona que los profesores interinos puedan impugnar la convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas de educación. Es decir, los jueces entienden que no están legitimados para defender esta impugnación, porque no están defendiendo un interés general, sino más bien particular.

Esta decisión judicial responde a la demanda que diez profesores interinos, que llevan años trabajando en la educación pública sin obtener una plaza fija, impugnaron la convocatoria que acordó el Govern del Pacte en el año 2020. Se convocaron pruebas selectivas para cubrir un total de 1.144 plazas de funcionarios docentes, distribuidos entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. De esta forma, Educación pretendía terminar con el alto porcentaje de interinidad en las escuelas públicas de las islas. Además, se cumplía una decisión del tribunal europeo, que condenaba el exceso de interinidad dentro de la administración pública. Es decir, Europa no permitía que la administración fuera acumulando contratos interinos con un mismo profesional.

Ante esta situación la conselleria de Educación inició un doble camino. El primero fue iniciar un proceso de estabilización de las plazas, de tal manera que determinados interinos que cubrían destinos educativos específicos, se convertían directamente en funcionarios de la comunidad autónoma, sin la necesidad de superar una oposición. El otro camino que se inició fue acordar una convocatoria pública de oposiciones en el sector docente, en diferentes especialidades, para cubrir de esta manera con funcionarios de carrera las plazas que históricamente estaban cubiertas por profesores interinos.

Sentencia europea

Estos diez profesores sin oposición que han acudido a los tribunales defendían que a la oposición únicamente se debían presentar, precisamente, los docentes interinos, apartando al resto de opositores a este proceso público. Se guiaban por una sentencia europea que avalaba esta propuesta, ya que era una forma de proteger a todos los trabajadores públicos que habían sido víctimas de este abuso en la contratación temporal. Sin embargo, se da la circunstancia que varios de estos demandantes sí optaron a una plaza en las oposiciones del año 2020, sin conseguir plaza.

La conselleria ha sido la que más se ha opuesto a que se anulen las oposiciones, lo que hubiera supuesto una grave problema ya que las plazas están ocupadas por los profesores que superaron las pruebas. La Administración defendía que los profesores carecían de un interés legítimo en plantear esta demanda, porque consideraba que no defendían la legalidad. A su juicio, lo que realmente preocupaba a estos profesores es que las plazas que venían ocupando durante años iban a ser para los opositores que hubieran aprobado la oposición. Es decir, defendía que no se trataba de un interés general, sino individual para defender sus puestos de trabajo.

El tribunal coincide con el Govern y cuestiona que estos profesores interinos puedan proponer que se anule la convocatoria de las oposiciones. Explican los magistrados que la oposición nada tiene que ver con la decisión posterior de los responsables de la Conselleria de que una serie de plazas deben ser ocupadas por profesores interinos, al no contar con funcionarios de carrera para dirigir una determinada asignatura. Es decir, la convocatoria de oposiciones se realiza al margen de las futuras previsiones para cubrir determinadas plazas. Este mismo tribunal, en diferentes sentencias, también ha rechazado el derecho que han reclamado numerosos profesores interinos, con muchos años de contratación, que han exigido convertirse en funcionarios de carrera. Los jueces han entendido que para ser funcionario priva la necesidad de demostrar los conocimientos a través de unas pruebas en las que pueda presentarse toda persona que esté interesada. Se da la circunstancia que estos diez profesores también han exigido que se les nombre funcionarios.