Temporal en Ibiza: Retrasos en el aeropuerto y sin conexiones marítimas por el viento

La Aemet ha registrado rachas de 92 kilómetros hora en la zona del aeropuerto

Aviones estacionados en el aeropuerto de Ibiza

Aviones estacionados en el aeropuerto de Ibiza / César Navarro Adame

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

El fuerte viento que azota este sábado a Ibiza y Formentera está provocando numerosos retrasos en el aeropuerto de la isla. El temporal también ha obligado a cerrar el puerto de la Savina de Formentera, por lo que las Pitiusas se encuentran incomunicadas por mar.

Según la página oficial de Infovuelos de AENA, solo durante la mañana se han registrado quince retrasos en el aeropuerto de Ibiza. Los vuelos programados entre las 8.25 y las 9.40 horas con destinos Madrid y Palma de Mallorca, se han reprogramado.

Panel informativo de Infovuelos en el aeropuerto de Ibiza

Panel informativo de Infovuelos en el aeropuerto de Ibiza / Infovuelos

La Aemet ha registrado rachas de viento de hasta 92 kilómetros hora en la zona del aeropuerto a primera hora, lo que complicaba los despegues y aterrizajes.

La alerta naranja por fuertes vientos se mantendrá en las islas hasta las 15 horas. La Aemet también mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 17 horas, con previsión de olas que pueden alcanzar los 4 metros.

