El temporal deja cerca de medio centenar de incidencias en Ibiza y Formentera por caídas de árboles, desprendimientos y obstáculos en la calzada

El temporal de viento que azota este sábado a las Pitiusas ha provocado cerca de medio centenar de incidencias en Ibiza y Formentera. Según el balance facilitado por Emergencias 112 Illes Balears, entre la medianoche y las 18 horas se han registrado y coordinado 40 incidentes en Ibiza y 9 en Formentera.

El municipio pitiuso más afectado ha sido Sant Josep, donde se han contabilizado 17 intervenciones, principalmente por caídas de árboles, desprendimientos y obstáculos en la calzada.

En el conjunto de Baleares, se han llevado a cabo 125 actuaciones. Mallorca ha concentrado el mayor número de avisos, con 73 incidentes, de los cuales 17 se han producido en Palma y 14 en Calvià, mientras que en Menorca se han registrado tres.

Por tipología, destacan 55 caídas de árboles sobre la calzada, 18 caídas de árboles, 25 desprendimientos con riesgo, 14 obstáculos líquidos en la calzada y cinco desprendimientos de elementos urbanos.

A última hora de la tarde permanecían 18 incidentes abiertos, según Emergencias 112, que continúa coordinando las actuaciones de los distintos servicios mientras se mantienen las condiciones adversas.