La temporada en Ibiza se hace esperar: hoteles y discotecas abrirán después de Semana Santa este año

Este año Semana Santa se adelanta respecto al anterior y para la mayoría de sectores de la isla esto supone que la temporada empezará más tarde. Al caer entre el 29 de marzo y el 5 de abril, los hoteles esperarán a finales de ese último mes o principios de mayo para abrir sus puertas, periodo en el que también están fijadas las aperturas de las discotecas.

De este modo, a una semana de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, se reitera que lo que se soñaba en el World Travel Market (la feria de turismo que se celebra en Londres en noviembre) todavía no se puede cumplir. Abrir en marzo y alargar la temporada hasta mediados de noviembre, como consideró "realista" Fomento de Turismo, no parece ser cosa del 2026.

"Al final la apertura depende de si la Semana Santa cae más o menos cerca del verano", afirma María Costa Roig, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera. "Si te atreves a abrir con la Semana Santa pronto, sabes que luego tienes una bajada importante", apunta José Luís Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza.

'Openings' desde el 24 de abril

En el panorama de fiestas de esta temporada, O Beach ('Soft opening') y Amnesia (Pyramid) dan el pistoletazo de salida el viernes 24 de abril y ese mismo fin de semana se espera la apertura de discotecas como Pacha, Hï o Ushuaïa. Algunas de ellas, incluso, ya han vendido sus entradas más baratas: "Unvrs acaba de poner a la venta los tickets de la vuelta de Guetta [el 19 de junio] y ya se han acabado los de precio más económico", indica Benítez.

Para el gerente esto demuestra la cultura de club, formada por personas a las que "les gusta venir a la isla, ver a su dj favorito y al final tener gasto en otras cosas", algo que se refuerza tras la apertura de la discoteca que antes fue Privilege: "Ya tendrá el rodaje hecho después del éxito del año pasado. Eso también hará que la gente tenga todavía más ganas de venir a verlo, con los premios que se ha llevado... Ya vemos los nuevos promotores que pasan de una fiesta a la otra y son cambios que motivan al cliente".

Confirma, sin embargo, que estas espectativas las generan todas las discotecas de Ibiza y, a pesar de que la temporada vaya a empezar más tarde se espera que esta sea buena. Benítez cree que será muy similar a la de 2025, en la que había "un poquito menos de público" pero éste ha hecho más gasto", afirma, aunque desconoce cuál puede ser la media de la cifra que pagó un turista el año pasado en estos establecimientos. En definitiva "quiere decir que, por supuesto, la gente viene a Ibiza a disfrutar, como hace la gente cuando está de vacaciones", aprecia.

Cabe recordar que, teniendo en cuenta los aforos y la rotación dentro de las diferentes salas de la isla, en las aperturas se calcula que pasan por ellas entre 25.000 y 30.000 personas. Ante estas cifras, muchos sectores están pendientes de las discotecas para reactivarse, valora Benítez: "Estamos todos ivernando y están deseando que se abran las discotecas... Abren los restaurantes, los hoteles, todo el mundo y las compañías aéreas empiezan a poner vuelos”.

Dependencia de las conexiones aéreas

De hecho, las conexiones áereas son uno de los factores determinantes para que los hoteles decidan cuándo abrir para que no quede un vacío entre Semana Santa e inicio del verano: "Entre finales de marzo y principios de abril no hay tanta frecuencia de vuelos internacionales y eso también te hace tener una previsión. Si no hay conexiones, no hay posibilidad", advierte Costa.

Teniendo esto en cuenta, señala que de la fecha definitiva de apertura también depende la capacidad de cada hotel: "Presumiblemente, los establecimientos más pequeñitos, más familiares, abrirán antes al tener más capacidad de movimiento y no tener que mover una infraestructura tan grande de logística y trabajadores". En cambio, Costa apunta: "Los hoteles más grandes, que tienen menos capacidad de cambio y tienen que abrir con más maquinaria, lo harán desescalonadamente a medida que se acerque el verano".

Con esta previsión y teniendo en cuenta la falta de personal asociada al problema de la vivienda en Ibiza, Costa indica que desde este momento ya se trabaja en la revisión de las plantillas para poderlas completar de cara a la temporada. Aunque todavía sea pronto para ofrecer una previsión, Costa comparte que "se va transmitiendo que será buena".