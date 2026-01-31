Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migrantes catalánParc Motor sa ComaPlanes fin de semanaAlerta naranja por viento
instagramlinkedin

Iglesia

Santo Domingo acoge la misa por el 209 aniversario de la Catedral de Ibiza

El templo catedralicio permanece cerrado al culto en estos momentos por obras de restauración en su interior

Un momento de la misa.

Un momento de la misa.

Ver galería

Santo Domingo acoge la misa por el 209 aniversario de la Catedral de Ibiza / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Ibiza

La diócesis de Ibiza ha conmemorado este sábado el 209 aniversario de la consagración de la antigua iglesia de Santa María como catedral con una misa presidida por el obispo Vicent Ribas. La celebración se ha oficiado en la iglesia de Santo Domingo de Vila debido a que el templo catedralicio permanece cerrado al culto en estos momentos por obras de restauración en su interior.

La ceremonia ha contado con la presencia del cabildo de la Catedral y ha servido para recordar el hito que supuso la dedicación del edificio, un acto que desde el Obispado califican como «una de las acciones litúrgicas más solemnes y un hito importante en la vida eclesial».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  3. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  6. El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
  7. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  8. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal

El temporal deja 40 incidencias en Ibiza y 9 en Formentera

El temporal deja 40 incidencias en Ibiza y 9 en Formentera

Santo Domingo acoge la misa por el 209 aniversario de la Catedral de Ibiza

Santo Domingo acoge la misa por el 209 aniversario de la Catedral de Ibiza

Décimo aniversario de la Associació de Voluntaris d'Eivissa: «Haciendo de voluntaria recibo mil veces más de lo que doy»

Décimo aniversario de la Associació de Voluntaris d'Eivissa: «Haciendo de voluntaria recibo mil veces más de lo que doy»

¿Cuándo vuelve a activarse la alerta amarilla por mala mar en Ibiza y Formentera?

¿Cuándo vuelve a activarse la alerta amarilla por mala mar en Ibiza y Formentera?

"Manda el pueblo, manda el fogón": Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical

"Manda el pueblo, manda el fogón": Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical

El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones en Baleares

Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza

Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza

El IES Isidor Macabich de Ibiza comienza a celebrar sus 50 años con una espectacular yincana

Tracking Pixel Contents