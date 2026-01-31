Santo Domingo acoge la misa por el 209 aniversario de la Catedral de Ibiza

La diócesis de Ibiza ha conmemorado este sábado el 209 aniversario de la consagración de la antigua iglesia de Santa María como catedral con una misa presidida por el obispo Vicent Ribas. La celebración se ha oficiado en la iglesia de Santo Domingo de Vila debido a que el templo catedralicio permanece cerrado al culto en estos momentos por obras de restauración en su interior.

La ceremonia ha contado con la presencia del cabildo de la Catedral y ha servido para recordar el hito que supuso la dedicación del edificio, un acto que desde el Obispado califican como «una de las acciones litúrgicas más solemnes y un hito importante en la vida eclesial».