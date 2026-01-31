Transporte
El PSOE pide al Govern que aclare si la nueva tarjeta de transporte de Mallorca dejará fuera a residentes de Ibiza
El diputado Àlex Pitaluga avisa de un “retroceso en derechos” si la nueva tarjeta no sirve a ciudadanos de otras islas
El PSOE ha registrado una batería de preguntas en el Parlament de les Illes Balears para pedir explicaciones al Govern por la desaparición de la Targeta Ciutadana de Palma, un sistema que permitía hasta ahora que residentes de Ibiza, Formentera y Menorca pudieran utilizar gratuitamente el transporte público en la capital mallorquina para acceder a servicios esenciales como acceder al hospital de referencia, el campus universitario o el aeropuerto.
Los socialistas centran su preocupación en la sustitución de la Targeta Ciutadana por la nueva Targeta Única de transporte público de Mallorca, prevista para finales de marzo de 2026, y en el riesgo de que el cambio deje sin cobertura a colectivos que se beneficiaban de convenios con el Ayuntamiento de Palma.
El diputado del PSOE Àlex Pitaluga ha advertido de que “la desaparición de la Targeta Ciutadana puede suponer un retroceso en derechos y una nueva discriminación para los residentes del resto de islas”, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que “garantice que nadie pierda el acceso a la gratuidad o a tarifas reducidas en Mallorca por el simple hecho de vivir en Ibiza, Menorca o Formentera”.
Entre las preguntas registradas, el PSOE solicita saber si el Govern es consciente de que el cambio de tarjeta puede afectar a personas residentes en otras islas y qué colectivos concretos podrían verse perjudicados, citando, entre otros, estudiantes, trabajadores desplazados o usuarios habituales del transporte público en Mallorca.
El grupo socialista pregunta también si la futura Targeta Única podrá ser utilizada por personas empadronadas en municipios de Baleares fuera de Mallorca que hasta ahora disponían de Targeta Ciutadana. En caso de que no sea posible, exige que el Govern detalle qué alternativa prevé para que estos residentes no pierdan el acceso a la gratuidad del transporte, a las tarifas reducidas ni a los sistemas de identificación como residentes en Baleares.
“Es positivo avanzar hacia una tarjeta única, siempre y cuando no suponga la exclusión de una parte de la ciudadanía de la comunidad autónoma”, ha insistido Pitaluga, quien añade que el Govern “debe garantizar que no haya ningún retroceso respecto a las condiciones de la anterior tarjeta de transporte”.
Además, el PSOE quiere saber si el Ejecutivo autonómico ha mantenido o prevé mantener conversaciones con el Ayuntamiento de Palma y con los consells insulares para articular una solución coordinada que evite agravios territoriales. En ese sentido, plantea si una tarjeta limitada a Mallorca podría generar desigualdades en el acceso al transporte público y a otros servicios asociados.
Por último, los socialistas reclaman al Govern que aclare si tiene la voluntad de que la nueva tarjeta evolucione hacia un modelo realmente autonómico e interoperable entre islas, basado en criterios de equidad territorial, “que garantice los mismos derechos a todos los residentes de Baleares, vivan donde vivan”.
