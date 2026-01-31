Una mirada artística que reivindica el valor de ses Feixes

En su última exposición individual, Daniel Castilla Núñez ofrece al espectador «un paseo visual» por el Prat de ses Monges con la intención de subrayar su valor ambiental y patrimonial y evidenciar su deterioro. La muestra, titulada ‘Temps i Feixes. Un espai natural i el somni de l’oblit’, se inauguró ayer por la tarde en el Refectori del Ayuntamiento de Ibiza y cuenta con su colaboración y la del Arxiu d’Imatge i So Municipal (Aisme), además del apoyo económico de la Fundación Abel Matutes.

«Desde mi mirada estética y artística, quiero reivindicar una zona con mucha importancia ecológica e histórica que tenemos olvidada y descuidada», señala el artista, que también hace referencia al valor sentimental que tiene para él este humedal compartido entre los municipios de Vila y de Santa Eulària. Ses Feixes, explica, forma parte del paisaje de su infancia. «De pequeño vivía con mi familia en Talamanca y cruzaba con mi abuela muchas veces el camino de ses Feixes para llegar a Ibiza», rememora.

Imagen del agua de una acequia del Prat de ses Monges, tomada en 2012. / J.A. Riera / Daniel Castilla

Lamentablemente, el Prat de ses Monges que ha retratado está más deteriorado que el que conoció en su niñez. Sin embargo, aunque «la decadencia y la dejadez» saltan a la vista, la intención de este artista y docente «no era hacer patente la parte más oscura y sucia de este espacio natural sino resaltar su potencialidad».

En cualquier caso, reconoce que la suya también es «una mirada crítica», que invita a reflexionar sobre la sociedad actual y que denuncia la degradación que han sufrido ses Feixes en las últimas décadas «por la presión urbanística y la dejadez política». «Llevamos mucho tiempo hablando de proyectos para proteger y recuperar esta zona, pero sigue casi igual», apunta el creador ibicenco, que, no obstante, hace mención a una de las mejoras que se ha hecho en los últimos años, la instalación de un observatorio de aves. Hay que decir también que las imágenes de esta exposición se tomaron, las dos más antiguas, hace catorce años, y el resto, hace algo más de un lustro.

En total, ‘Temps i Feixes’ reúne 25 fotografías, que Castilla ha colocado en orden, reconstruyendo el recorrido que hizo para tomarlas. En primer lugar, en la pared derecha de la sala, el espectador puede contemplar dos instantáneas en blanco y negro tomadas en 2012. Una es una vista de ses Feixes des Prat de ses Monges, la otra es un retrato del agua de una de sus acequias. Son las únicas hechas con una cámara analógica, aunque luego las ha digitalizado.

La técnica

Estas dos fotografías, guardadas durante años en un archivo, fueron el germen de una propuesta artística que se completó en 2020. De ese año son el resto de imágenes, tomadas con cámara digital en un par de paseos por el Prat de ses Monges. En ellas aparecen portales de feixes, casas en ruinas en medio del humedal, cañaverales, pero también el mar captado desde Talamanca . En alguna de las obras, como la titulada ‘Habitació amb vistes a la fi del món II’, ses Feixes comparte protagonismo con hoteles y edificios de viviendas, buscando «el contraste entre lo moderno y lo natural, entre el desarrollo urbanístico y el patrimonio ambiental e histórico».

Imagen de ses Feixes con los edificios de fondo. / J.A. Riera / Daniel Castilla

En buena parte de las fotos, el artista ha intervenido pintando alguna zona digitalmente con la intención de destacarla «o generar un contrapunto en la composición». La manipulación a veces es sutil, otras veces, muy evidente, como en ‘Aus amb soroll’, en la que ha retocado el color y ha generado un filtro de ruido hasta provocar la sensación al espectador de que está ante un cuadro puntillista. «Lo que he querido reflejar en esta foto es el ruido que genera el progreso y el capitalismo desmedido poniendo en peligro espacios naturales como este», explica.

‘Temps y Feixes’, que se podrá visitar hasta el 13 de marzo, es la primera muestra que hace en el Refectori Daniel Castilla, que ya llevaba tiempo sin exponer individualmente. «La última vez fue en 2016, en Mallorca, en el Espai Cultural Can Gelabert», cuenta el artista, que también da clases de dibujo en el instituto sa Serra, en Sant Antoni, y ejerce de profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) impartiendo la asignatura de Educación Artística a los futuros maestros.