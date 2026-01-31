Fernando Bueno, colombiano que se podrá acoger a la regularización en Ibiza: "Sin papeles eres invisible ante el mundo"

"No soy un delincuente" es una afirmación que une a cinco migrantes de diferentes países que se encuentran realizando un taller en el Cáritas de Ibiza este viernes 30 de enero. Carecer de antecedentes penales es un requisito para acogerse a la regularización masiva propuesta por el Gobierno de Sánchez este 2026, que podría beneficiar a unos 5.000 migrantes en Ibiza, según el cálculo de la concejala de UP Guadalupe Nauda. Todos los migrantes entrevistados expresan el deseo de “poder cotizar” y, de esta manera, “contribuir al sistema en España”, además de estar "muy agradecidos" con la ayuda recibida por Cáritas, Servicios Sociales y la Cruz Roja: en Cáritas atienden a gran parte de estas personas para darles comida, ropa, talleres y otras ayudas. Migrantes que, a su vez, cooperan en la asociación y contribuyen a su vez para apoyar a otros en su misma situación. Diario de Ibiza les entrevista para conocer sus vidas, historias, testimonios y sus nombres: Morched, Ángel, Fernando, Carolina y Anas.

Morched Dridi

Morched Dridi, de 27 años y origen argelino, llegó a Formentera en patera desde costas argelinas, en agosto del año pasado, en una “barquita” con un Motor40 y otras 15 personas. “Nunca me había jugado tanto la vida”, admite el joven. Habla siete idiomas, aunque aún está aprendiendo español y hace la entrevista en alemán, idioma que domina porque ha pasado por Alemania, además de otros muchos países europeos, antes de tener que volver a Argelia y acabar, en este momento, en España.

Huye de su país por problemas familiares y, como muchos otros, para "mejorar su situación". En Argelia temía la posibilidad de no poder salir adelante: “Hablando siete idiomas, trabajaba en seguridad y cobraba el equivalente a 100 euros”, salario que admite “no te permite comprar ni una casa, ni un coche, ni nada”. Ahora vuelve a tener esperanzas: cuenta que está escribiendo un libro, sobre su vida, con entusiasmo.

Jura que él no ha cometido ningún delito en el país, “por muy mala fama que tengan los argelinos”, y que, de hecho, él “coopera mucho” con la ciudadanía: “Ayudo a aparcar coches en el juzgado, he impedido robatorios y colaboro también en la cocina de Cáritas”. Reflexiona, aunque no esté de acuerdo con ello: "Entiendo que si no tienes sustento tengas que sobrevivir de alguna manera", y añade: "Si puedes tener un salario de 1.500 euros, robar ya no tiene sentido".

Ángel Núñez y Fernando Bueno

Ángel Núñez, venezolano de 29 años, y Fernando Bueno, colombiano de 53, se conocieron en Colombia y vinieron juntos hasta España en febrero del año pasado. Aterrizaron en Madrid y desde allí se les hizo creer que en los pueblos era “más fácil” encontrar un lugar para vivir. Por esta razón se mudaron a Elche, lugar en el que no encontraron trabajo. Habiendo casi agotado el "poco dinero" con el que habían venido, decidieron coger un ferri hacia Ibiza, porque tenían entendido que en la isla “sí que había oportunidades laborales”: “Creíamos que íbamos a conseguir trabajo rápidamente y no fue así”, se duele Fernando. Asegura que “fue muy difícil conseguir un empleo”, y comenta que “la realidad es que hay mucho, mucho trabajo, pero no hay oportunidades, porque sin papeles eres invisible ante el mundo”.

Afirman que sin los servicios sociales "no hubiese sido posible permanecer aquí”. Ellos les “orientaban”, les indicaban dónde debían ir “para iniciar trámites”, pero lamentan que no pudieron empadronarse, “aunque se les había indicado que sí podrían”.

Ángel en su país era estudiante del grado de Administración de Empresas, estudios que tuvo que abandonar para trabajar en una empresa de ventanas y cuidar de su madre con discapacidad. Él y su madre se fueron a Colombia a buscar una vida mejor y Ángel lamenta que “quería venir a España a ayudarla económicamente”, y aún no ha tenido oportunidad de hacerlo. Fernando, padre, abuelo y que era autónomo en Colombia, se queja de algo similar: “Mis nietos e hijos esperan que les pueda ayudar y aún no lo he logrado”. Reafirman que “no quieren otra cosa” que “poder conseguir los papeles, trabajar”, y finalmente, visitar y “poder abrazar a la familia”.

Carolina

Carolina, argentina de 53 años: “He decidido venir a España, dejar mi país y mis cosas atrás para tener una vida un poco más confortable”. Llegó a España hace unos 10 años, cuando la regularización "no era tan flexible". “Tenías que haber permanecido en España cinco años”, y ella reconoce que “entraba y salía por tres meses” para visitar a su familia y amigos.

En ningún momento ha podido trabajar de manera regular: "Nadie me ha ofrecido la posibilidad de contrato laboral para hacerlo más fácil, tampoco he estudiado como para obtenerlo por formación”, clama la argentina. Considera, aun así, que después de “tantos años” está totalmente integrada en el país: “En cuanto a conocimientos, cultura... me encanta el flamenco, la paella, y bueno, soy del Real Madrid”, ríe la mujer.

Agradece haber podido mantener el contacto con la familia durante este tiempo y se alegra también de la posibilidad de, finalmente, trabajar de forma legal: “Tener un trabajo estable y hacer la cotización como corresponde”, reflexiona. Admite que le gustaría trabajar en la hostelería o en turismo: “En contacto con la gente”.

Ha pasado "momentos difíciles” por la falta de papeles. Va con “ciertas precauciones por la calle”, porque “en cualquier momento puede ocurrir algo”. La temporada pasada cuenta que por la falta de alquiler asequible, llegó un momento en el que estuvo viviendo en un banco, en la calle, “un mes o un poco más”. Alternaba con Cáritas, institución a la que agradece "enormemente" su ayuda.

Compara Argentina y España como “países del tercer y primer mundo”, respectivamente. Un aspecto que destaca es la seguridad: “Allí, a cualquier hora tienes que ir con cuidado continuamente, cuidado con tu bolso, cuidado con tus cosas”.

Anas

Anas, de 26 años y origen marroquí, vivió primero tres meses en Italia y luego seis meses en Alemania antes de llegar a España, país en el que lleva dos años. Cuando llegó a España, aterrizó primero en Valencia, pasó por Palencia y acabó en Ibiza. Su familia le ha ayudado económicamente para llegar a familiares en estos países europeos y quiere devolverles el favor.

En la isla trabajó en la obra en dos ocasiones y, en ambas, “ha venido la inspección laboral con la policía secreta”, por lo que dejó de ir, ya que corría mucho riesgo si le cogían: “Me habrían devuelto a Marruecos”. Habla seis idiomas, incluyendo el español, además de disponer de los carnets necesarios para llevar camiones, oficio en el que trabajaba en Marruecos y en el que le gustaría trabajar en España, cuando disponga de papeles.

Cuenta Anas que estuvo casi un año durmiendo en un smart car, de dos plazas, "durmiendo como sentado en una silla", lamenta: “En invierno, ¡qué frío!”. Sin mantas y solo con la chaqueta puesta, recuerda esa época con mucha dificultad. “Pero mis padres me ayudaban, no solo con el dinero, sino mentalmente, con palabras y rezos”, explica.