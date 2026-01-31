"Manda el pueblo, manda el fogón": Sant Antoni calienta motores para el Arroz de Matanzas con un hit musical

El Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene su propia canción. La organización del concurso "mundial" calienta motores para la cita el próximo sábado 7 de febero con un 'hit' cargado de ritmo y buen rollo.

La canción arranca con fuerza avisando de que "febrero llega y suena el tambor". Con un estilo que mezcla el rock festivo con un aire de verbena, la letra es un homenaje en toda regla a la tradición en la que se ha convertido ya este encuentro, que este año celebra ya su trece aniversario. "Mesas montadas, vino y porrón, hoy manda el pueblo, manda el fogón", dice el estribillo, dejando claro que lo importante en esta fiesta es el buen comer y la hermandad.

Un ritmo que "salta a la plaza"

El tema musical capta perfectamente la esencia de lo que se vivirá el próximo fin de semana. Un tema que contagia e invita a saltar, tal y como dice la letra: "Salta a la plaza cuando lo ves, arroz de matanzas... ¡una, dos y a seguir!".

La canción no se olvida de nadie. Menciona a la gente de aquí y a la que viene de fuera "solo a reír", y hace ese guiño tan necesario al ambiente del mercado y a la alegría compartida. Además, hay un momento estelar donde se pregunta de quién es la culpa de semejante sarao, al grito de "¡Viceeente Kantaaaun!", en un claro homenaje a los organizadores y al espíritu de la fiesta.

El tema cierra con un grito de guerra: "Tradición y pasión". Porque el día del concurso, en Sant Antoni, no solo se come, también se baila.