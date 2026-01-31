Que los plenos de los ayuntamientos de Ibiza se llenen cada vez más de mociones ‘paracaidistas’ de los diferentes partidos, que nada tienen que ver con las competencias municipales y que solo sirven para, supuestamente, ‘retratar’ a sus oponentes. En los de esta semana ediles de los diferentes consistorios estuvieron debatiendo sobre asuntos como el estatuto del nuevo personal sanitario, las balizas v16, la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno central o la actuación de Trump en Venezuela y en el resto del mundo. Debates que ni siquiera salen al día siguiente en los medios y que alargan las sesiones innecesariamente.

Llama la atención

El debate sobre la regularización de inmigrantes llegó al pleno del Ayuntamiento de Ibiza a través de otro más cercano sobre la gratuidad del transporte público. En éste, el concejal popular Rubén Sousa afirmó que le extrañaba que se dijera que gente sin papeles va en bus al trabajo cuando trabajar «es un delito» por carecer de documentación. El concejal debe desconocer que hay mucha gente en estas islas que trabaja en negro sin ningún tipo de derechos ni de seguridad.