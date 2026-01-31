El IES Isidor Macabich de Ibiza comienza a celebrar sus 50 años con una espectacular yincana

El IES Isidor Macabich de Ibiza celebró este viernes la festividad de su patrón, San Juan Bosco, con la ya tradicional y espectacular yincana, una de las citas más conocidas del centro que organiza desde hace cuatro décadas. El acto se inauguró a las 8.30 horas con la presentación del 'Excelentísimo Jurado' de la yincana, encabezado este año por su presidenta Pepi Bonet y su presidente Salvador Ortiz, según ha informado el instituto.

La jornada volvió a ser, como en ediciones anteriores, un éxito de participación y ambiente, tanto dentro del propio centro como en los recorridos por las calles de Vila, donde se desarrollaron parte de las pruebas, en un formato que combina actividad lúdica y convivencia escolar.

Actos por el 50 aniversario

Además, el instituto ha recordado que este curso conmemora su 50 aniversario (1976-2026) y que, con motivo de esta efeméride, prepara más actividades abiertas al público en las próximas semanas y meses. Entre ellas, el martes 10 de febrero, a las 19 horas, se celebrará en la sala grande de Can Ventosa una mesa redonda dedicada a la figura del historiador Isidor Macabich, con la participación de Joan Marí, Felip Cirer y Joan Gomila, y Fanny Tur como moderadora.

El programa continuará el miércoles 13 de mayo, a las 12 horas, con un acto institucional en el propio centro para conmemorar los 50 años, al que están invitados, entre otros, el conseller de Educación, el Ayuntamiento de Ibiza, el obispo, Joan Marí Tur, así como exdirectores, exprofesores y antiguos miembros de la comunidad educativa.

Por último, el sábado 30 de mayo se celebrará una jornada de carácter más festivo e informal, con un almuerzo multitudinario y un brindis por los años venideros.