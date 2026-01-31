Respaldo empresarial en Ibiza y Formentera a la regularización de inmigrantes: “Entrar en la legalidad será mucho mejor para todos”

Aunque con matices, las patronales ibicencas y baleares se han mostrado satisfechas con el decreto que ha aprobado recientemente el Gobierno de España, y que permite la regularización de inmigrantes en situación irregular. La medida busca integrar a estas personas dentro del sistema legal y laboral, garantizando sus derechos y obligaciones y facilitando la contratación en sectores con escasez en mano de obra.

Dado este contexto, mientras que el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, afirma que no se puede mirar hacia otro lado, y hay que afrontar la realidad y regularizar lo que sea necesario, la presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel, Alicia Reina ve la regularización como una oportunidad, aunque apunta que debe gestionarse con una visión integral. De otro modo, la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Maria Costa, considera que la medida no afecta a su sector.

PIMEEF: afrontar la realidad y la economía sumergida

Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, asegura que la regularización es necesaria. “Si esas personas ya están aquí residiendo de forma ilegal y desafortunadamente trabajando en la economía sumergida, entendemos que hay que coger el toro por los cuernos y regularizar su situación”, declara.

Rojo subraya que la medida debe evitar convertirse en un efecto llamada y alerta de que la Administración debe contar con los recursos suficientes para procesar las solicitudes. "Si los inmigrantes vienen a nuestro país a intentar buscar mejor calidad de vida, pedimos a la Administración que ponga todos los medios para que esa integración sea total, es decir, sea el idioma, sea la cultura, todo lo que implique integrarse en una sociedad para progresar", señala.

Además, destaca que la integración de estos trabajadores en el sistema legal permitirá que coticen a la Seguridad Social, paguen impuestos y aporten al conjunto de la sociedad. “Cualquier persona que cumpla con los requisitos y demuestre su capacidad será bienvenida. Todo lo que sea entrar dentro del círculo de la legalidad será mucho mejor para todos”, concluye.

Asociación Española de Directores de Hotel: beneficios sociales y económicos

Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores de Hotel en Baleares, valora la regularización como “una medida positiva desde el punto de vista social y económico”. Destaca que dar un marco legal a quienes ya trabajan de forma irregular “es un paso hacia una mayor dignidad laboral, seguridad jurídica y cohesión social”.

Reina enfatiza que la medida puede ser especialmente beneficiosa en destinos como Baleares, donde existe una falta estructural de mano de obra. La regularización facilitará contratos legales, formación y plena integración en las empresas, mejorando la calidad del empleo y del servicio, considera la representante de la asociación empresarial.

No obstante, Reina advierte de que para lograr un impacto real, la medida debe ir acompañada de políticas complementarias, como agilizar trámites administrativos, facilitar formación profesional y abordar la escasez de vivienda, especialmente problemática en Ibiza y Formentera.

Federación Hotelera de Ibiza y Formentera: el sector ya cumple la legalidad

En contraste, Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, asegura que la regularización no afecta a su sector. “Tenemos todos los empleados en nómina, todos contratados. En el sector hotelero tenemos el 100% de la plantilla cubierta, con papeles y con nómina. No nos afecta de ninguna forma esta regularización”, señala.

Por el contrario, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, expresó a Diario de Mallorca su apoyo a la medida: "Hay una realidad de fondo que no es nueva y que en Mallorca es significativa, tanto por la reducción de las cifras del paro, como por el aumento de la población y por eso nos parece bueno para Mallorca" el nuevo proceso de regularización. No obstante, reprocha a Sánchez "el oportunismo" de su Gobierno por "utilizar la regulación con fines políticos y apostar por la vía del decreto en vez de negociar en el Congreso". La autorización que obtengan los inmigrantes "será de residencia con permiso de trabajo". Se trata de "personas que ya están aquí y su regularización implicará un aumento de la recaudación fiscal así como de los ingresos en el sistema de pensiones", consideran los hoteleros mallorquines. Es decir, "formarán parte del sistema laboral con todas las garantías en cuanto a derechos y obligaciones", apostilla Vich.

CAEB valora la regularización de migrantes para cubrir la falta de trabajadores en Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) considera que la regularización de inmigrantes que ya se encuentran trabajando o residiendo de manera irregular en las islas es una medida positiva, a la espera de conocer los detalles que anunciará el Gobierno central. Según la patronal, esta regularización permite que estas personas formen parte del sistema con todos sus derechos y obligaciones. Además, desde el ámbito empresarial, facilita su contratación, contribuyendo a cubrir la creciente demanda de mano de obra en diversos sectores del tejido productivo balear.

La medida de regularización exprés, que beneficiará a más de 500.000 personas, se plantea como un paso necesario para dar seguridad a quienes ya viven y trabajan en el país, especialmente en lugares como Ibiza, donde la economía depende del turismo y de empleos temporales. Al mismo tiempo, genera debate sobre cómo reducir la economía sumergida y acompañar la integración de estas personas, asegurando que su incorporación al tejido laboral y social sea ordenada, justa y beneficiosa para todos.