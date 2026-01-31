La Guía elabora una edición de verano especial para su 35 aniversario

La Guía de Ibiza y La Guía de Formentera han cumplido un año más su objetivo de difusión y visibilidad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), distribuyendo gratis cientos de ejemplares de ambas revistas en el estand independiente de Ibiza y en los mostradores de atención al público de Ibiza y Formentera en el pabellón conjunto de las Illes Balears.

El éxito de acogida ha sido magnífico por parte de los representantes institucionales, profesionales del sector y el público en general que acudió el fin de semana a la cita de una de las ferias más importantes de turismo del mundo. Este año el patrocinador del evento fue México, país anfitrión que tuvo un gran protagonismo con innumerables actos, presentaciones y eventos. Los máximos representantes del Consell de Ibiza y Formentera, alcaldes, consellers, concejales y los principales directores de grupos hoteleros, de la restauración y del ocio alabaron la calidad del producto, sus contenidos sobre la historia, la cultura, el folclore y las tradiciones, la restauración, los deportes, la oferta hotelera de las islas y su espectacular ocio nocturno reflejado en 240 páginas de Ibiza y 84 de Formentera.

Revista pionera

La Guía es una revista pionera en su sector que acude desde 1992 a las ferias internacionales de turismo, fomentando la promoción turística y empresarial de las Pitiusas y mostrando la belleza de sus increíbles parajes. A lo largo de 35 años ha sido un magacín innovador y adelantado a su tiempo con gran creatividad de contenidos y fotografías, situándose como un referente en su estilo no solo en las islas, sino a nivel nacional. La revista ha sido nominada a varios premios de la Real Academia de Gastronomía y otras instituciones.

Edición especial del 35 aniversario

El magacín que edita Diario de Ibiza celebrará este año su 35 aniversario con una edición especial de su ejemplar de Verano-35 Aniversario, con novedades en sus contenidos, un renovado diseño, maquetación y fotografías de destacados profesionales locales e internacionales. Ya se trabaja en los contenidos editoriales especiales de estas nuevas revistas del aniversario que contendrán, además, artículos de opinión de autoridades, importantes empresarios, periodistas, famosos personajes y expertos en turismo de la última década. Estas dos nuevas publicaciones resumirán también los cambios de más de tres décadas del turismo en las islas, la evolución del Patrimonio, el arte y la cultura, las tradiciones, la arquitectura, la oferta hotelera de lujo, la náutica, la gastronomía y la espectacular oferta de música y ocio nocturno que ha situado a Ibiza como la meca de la música electrónica del mundo, junto a entrevistas con reconocidos artistas y djs de fama mundial.