Dos golpes en enero y 9.000 euros en objetos robados: La Policía Nacional detiene en Ibiza a un ladrón de coches reincidente

La Policía Nacional en Ibiza ha detenido a un hombre de 30 años, de origen argelino, como presunto autor de dos delitos de hurto en el interior de vehículos ocurridos este mes de enero en la ciudad de Ibiza. Según la información facilitada por el cuerpo policial, el valor total de lo sustraído asciende a unos 9.000 euros.

La detención se produjo en la noche del lunes 26 de enero, tras una investigación desarrollada por la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ibiza. Los hechos investigados, según explican en un comunicado desde Policía Nacional, se remontan a los días 10 y 16 de enero y, en ambos casos, el modus operandi fue similar: hurtos cometidos en vehículos estacionados en la vía pública.

Árbitros de un partido de fútbol

En el primero de los episodios denunciados, el autor se apoderó de efectos valorados en unos 3.000 euros. En el segundo, el botín fue mayor, con objetos por un valor aproximado de 6.000 euros. En esta última denuncia, el detenido se llevó tres maletas que contenían perfumes, dispositivos electrónicos, ropa y otros efectos pertenecientes a un equipo arbitral de fútbol.

Tras recibir las denuncias, los agentes iniciaron las gestiones para esclarecer los hechos. Una vez que identificaron al autor, dieron avisos a las distintas patrullas policiales para su localización. Finalmente, lo encontraron en una calle de la zona centro de Ibiza.

La Policía Nacional destaca que al arrestado le constan detenciones previas por delitos contra el patrimonio y que estaría especializado en robos o hurtos en el interior de vehículos. Según los agentes, en algunos casos aprovecha que determinados usuarios no cierran sus coches correctamente o no activan los sistemas de seguridad.

La policía lo ha detenido como presunto responsable de los dos hurtos investigados.