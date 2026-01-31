Reparados 60 anclajes ecológicos, trenes de fondeo y boyas de s’Estany des Peix, en Formentera

El Consell de Formentera ha dado por concluidos los trabajos para reparar o sustituir los 60 anclajes ecológicos, trenes de fondeo y boyas dentro de s’Estany des Peix que han resultado dañados por los sucesivos temporales que se han producido en la pitiusa menor desde la instalación de estos sistemas ecológicos de amarre a mediados del año 2023.

La empresa elegida para estas tareas ha sido Deltasub, una compañía especializada en trabajos subacuáticos con sede en Tarragona que ha estado presente en s’Estany des Peix desde el 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025. No se ha podido conseguir información sobre el coste de estas labores, que han sido tramitadas como contrato menor de obra.

La instalación de los pantalanes y los sistemas de fondeo de bajo impacto hace cerca de tres años limitó a 285 el número de embarcaciones que podían permanecer en este enclave protegido situado en la Savina y que forma parte del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

A los pocos meses de la puesta en marcha del proyecto, ya quedó constancia de las deficiencias de la instalación, cuando los primeros temporales del invierno destrozaron la pasarela de los pantalanes y arrancaron de sus amarres y fondeos a numerosas embarcaciones, una situación que se sigue produciendo hoy en día.

Un informe hecho público a principios de 2024 ya señalaba la existencia de numerosos fallos de calidad y seguridad en al menos 30 puntos de fondeo, recomendando el refuerzo de los anclajes de los fondeaderos en arena con otros de mejor calidad, cambiar los tacos químicos por otros con uniones mecánicas soldadas o la colocación de bridas de nailon para dificultar que se aflojen los grilletes de los fondeaderos, entre otras mejoras.

Sanciones

Si la ejecución del proyecto suscitó muchas dudas entre los entendidos, las medidas de ordenación destinadas a proteger al sensible enclave medioambiental tampoco fueron del agrado de muchos usuarios de ese refugio marino, sobre todo los propietarios de empresas de alquiler de embarcaciones y particulares que no obtuvieron plaza para sus barcos y no acatan la normativa por diversas razones.

Muestra de ello son las 168 actas a embarcaciones fondeadas sin autorización abiertas el pasado verano. De ellas, 62 han acabado en sanciones, 67 propietarios retiraron sus barcas para evitar las multas y las 39 restantes están pendientes de tramitación por falta de datos sobre los dueños.