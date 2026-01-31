La feria en la que se dio el anuncio más esperado: la apertura del Parador

Si por algo se recordará la pasada feria turística de Madrid, Fitur, será porque se dio la noticia más esperada desde hace dos décadas: que el Parador de Ibiza, situado en el Castillo de Dalt Vila, será por fin inaugurado. Será el 23 de febrero y lo anunció, en el propio estand de Paradores nacionales en Fitur, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que estuvo acompañada para la ocasión de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y por el director general de Turespaña, Miguel Sanz. Desde el pasado lunes 26 de enero se abrió en la web de Paradores la posibilidad de hacer reservas «para que los primeros clientes puedan alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo».

Estand de Ibiza en Fitur. | FOTOS: J.M.L.R.

Para esta primera temporada, el objetivo es que este nuevo alojamiento supere «el 85% de ocupación». Para 2027 aspira a «mantener niveles de ocupación superiores al 80%, consolidando un modelo sólido y desestacionalizado», apuntan desde la entidad pública. Se aplica una promoción específica para residentes en Balears: «El objetivo es que, desde el primer ejercicio, en torno al 10% de los clientes del Parador sean residentes baleares, reforzando el vínculo del hotel con la población local. El Parador se concibe así no solo como un alojamiento para visitantes, sino como un espacio de referencia para la isla, abierto a quienes la viven y la sienten como propia».

Los visitantes del estand recibieron información detallada sobre cómo viajar a la isla.

Durante la feria, el presidente del Consell de Ibiza y presidente del Spain Convention Bureau de la FEMP, Vicent Marí, participó en la presentación del avance de resultados del ‘Informe de la Industria de Reuniones’, en representación de las 67 entidades locales que integran la red de ciudades de congresos. En ese acto se adelantaron datos sobre el volumen de negocio del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones): 14.830 millones de euros y 10,67 millones de viajeros en 2025. España se sitúa así como el tercer destino mundial en turismo de reuniones. El presidente afirma que estas cifras «no son solo datos, sino el reflejo de un trabajo estratégico y de una industria cada vez más fuerte».

Empresas y administraciones tuvieron numerosos encuentros de negocios en el estand.

Otro de los actos más importantes de Fitur fue el que cada año ofrece la cadena hotelera ibicenca Palladium Hotel Group, que anunció la apertura de 13 hoteles entre 2026 y 2029, dos de los cuales están en Ibiza. Uno de ellos, The Site Hotel Ibiza, es la reforma del anterior Hard Rock y estará en marcha este mismo verano. El segundo será de la marca Only You y se inaugurará en 2027: se trata del antiguo hotel Palmyra de Sant Antoni, en el que ahora se acometen profundas reformas. Su CEO, Jesús Sobrino, acompañado de su presidente, Abel Matutes, detallaron la sustanciosa inversión que la hotelera afrontará en los próximos tres años: nada menos que 1.100 millones, tanto en los nuevos alojamientos como para mejoras en los establecimientos que ya funcionan. Asimismo, concretaron que los resultados fueron «cercanos» al crecimiento «moderado y sostenido» de la economía mundial: 1.162 millones de volumen de negocio gestionado, un 2% de incremento respecto a 2024.

Presentación del sello de calidad en el transporte.

Formentera mostró en Fitur un nuevo modelo de sostenibilidad con la presentación de los primeros avances de ‘Living Formentera’, una iniciativa pionera de inversión en biodiversidad impulsada por Baleària, Nature & People Foundation y EverTree. El proyecto, basado en una alianza público-privada, busca reforzar la resiliencia de la isla frente al cambio climático, mejorar su habitabilidad y proteger su capital natural mediante actuaciones medibles y a largo plazo. En el ámbito agrícola, el proyecto ya ha iniciado la plantación de 1.000 árboles en dos fincas de la isla y prevé intervenir en una tercera con 860 olivos, en colaboración con la Cooperativa del Camp de Formentera.

Abel Matutes y Jesús Sobrino en el estand de Palladium Hotel Group.

Por su parte, OD Hotels presentó ‘Neighbormood’, un nuevo posicionamiento con el que el grupo plantea una forma distinta de entender la hospitalidad, más conectada con la ciudad y con la vida cotidiana de los barrios y orientada a crear vínculos reales entre viajeros, residentes, negocios y cultura urbana.

Las presentaciones gastronómicas en el estand de Ibiza tuvieron mucho éxito.

Además, la Alianza por el Agua fue reconocida como una de las nueve iniciativas finalistas en los premios internacionales del Observatorio FiturNext, una plataforma vinculada a Fitur que distingue buenas prácticas en sostenibilidad. La organización recibió un diploma acreditativo como finalista.

El presidente del Consell de Ibiza habla con la presidenta de Balears.

Y un año más, el Ayuntamiento de Sant Antoni participó con dos encuentros privados con medios de comunicación nacionales. Se trata de desayunos informativos privados con grupos de periodistas «de primer nivel». También dio a conocer en el estand de Ibiza la campaña turística ‘Un lugar para celebrar’ proyectando los vídeos de promoción turística y atendiendo preguntas y consultas. La campaña recoge en un único lema «las líneas que el municipio ha trabajado durante todo el año», como «la revitalización del centro urbano, la mejora de los espacios públicos, el apoyo a la cultura local, la promoción del producto gastronómico de kilómetro cero, el impulso al turismo deportivo y activo, el fomento de la renovación hotelera y la defensa de un modelo turístico que ponga en el centro a las personas».

Además, se presentó un sello de calidad en el transporte (taxis y VTC), con un logo llamativo para que los clientes identifiquen y verifiquen cuál es legal y cuál es pirata. Según el vicepresidente del Consell de Ibiza y responsable del departamento insular de lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se trata de «una nueva arma, un sello de calidad del sector legal, un compromiso con el orden y la legalidad».