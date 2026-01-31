Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza

Un coche blanco de los que no precisan carné de conducir se ha precipitado este sábado al mediodía, sobre las 13.40 horas, a una terraza de la calle Galicia, número 47, en el barrio de ses Figueretes de la ciudad de Ibiza. La vía tiene en uno de sus márgenes un edificio con una planta baja que está por debajo del nivel de la calzada.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos, el SAMU 061 y la Policía Local. El conductor, del que por el momento se desconoce su estado, ha sido atendido por los sanitarios y trasladado a un centro hospitalario, según fuentes presenciales.

Otra imagen del coche precipitado en una vivienda privada. / A.D.E.

"Accidente fortuito"

El vehículo, que cayó de espalda, quedó en posición vertical, apoyado el maletero sobre el suelo. El pequeño utilitario derribó una valla de metal que separaba la acera de la terraza privada. La Policía Local ha acordonado la zona. El Ayuntamiento de Ibiza ha informado a este diario de que se ha tratado de un "accidente fortuito" y ha matizado que no ha sido provocado por el fuerte viento que azota en estos momentos a las Pitiusas.

Afortunadamente, nadie se encontraba en esta zona de la vivienda en el momento de producirse el siniestro.