Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migrantes catalánParc Motor sa ComaPlanes fin de semanaAlerta naranja por viento
instagramlinkedin

El tiempo

Caídas de árboles y desprendimientos: el temporal deja 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera

En el conjunto de Baleares, Emergencias ha notificado 90 incidencias por el fuerte viento

Un árbol cae sobre un coche en Santa Eulària

Un árbol cae sobre un coche en Santa Eulària / Ayuntamiento Santa Eulària

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado y coordinado 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos entre la medianoche y las 12 horas de este sábado, según el balance facilitado por Emergencias.

Del total de avisos en la isla, el municipio más afectado ha sido Sant Josep, donde se han contabilizado 11 incidencias, en una jornada marcada por actuaciones principalmente vinculadas a la caída de árboles y elementos en la vía pública. También ha habido caída de árboles en Vila y Santa Eulària.

La caída d eun árbol provoca daños en un coche aparcado en Santa Eulària

La caída d eun árbol provoca daños en un coche aparcado en Santa Eulària / Ayuntamiento Santa Eulària

En el conjunto de Balears, el 112 ha gestionado un total de 90 incidentes en ese mismo intervalo: 50 en Mallorca, 33 en Ibiza, cinco en Formentera y dos en Menorca.

La tipología de incidencias atendidas en las islas se concentra especialmente en la caída de árboles en la calzada, con 43 casos, además de 10 caídas de árbol fuera de la carretera, 19 desprendimientos con riesgo, 10 episodios de obstáculo líquido en la calzada y tres desprendimientos de elementos urbanos.

Noticias relacionadas y más

Emergencias ha indicado que, del total de incidentes registrados, 38 ya están finalizados, mientras que los servicios continúan trabajando y coordinándose con el resto de organismos en la gestión de los avisos aún activos. La mayoría de actuaciones pendientes están relacionadas con árboles caídos, algunos de gran tamaño y grosor, cuya retirada resulta "laboriosa".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
  2. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  3. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  4. Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
  5. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  6. El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
  7. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  8. Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal

El IES Isidor Macabich de Ibiza comienza a celebrar sus 50 años con una espectacular yincana

Caídas de árboles y desprendimientos: el temporal deja 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera

Caídas de árboles y desprendimientos: el temporal deja 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera

El PSOE pide al Govern que aclare si la nueva tarjeta de transporte de Mallorca dejará fuera a residentes de Ibiza

El PSOE pide al Govern que aclare si la nueva tarjeta de transporte de Mallorca dejará fuera a residentes de Ibiza

Dos golpes en enero y 9.000 euros en objetos robados: La Policía Nacional detiene en Ibiza a un ladrón de coches reincidente

Dos golpes en enero y 9.000 euros en objetos robados: La Policía Nacional detiene en Ibiza a un ladrón de coches reincidente

Abiertas las inscripciones para los talleres Ocupa’t de competencias digitales en Santa Eulària

Abiertas las inscripciones para los talleres Ocupa’t de competencias digitales en Santa Eulària

La Aemet registra rachas de viento de 92 kilómetros hora en Ibiza

La Aemet registra rachas de viento de 92 kilómetros hora en Ibiza

Temporal en Ibiza: Retrasos en el aeropuerto y sin conexiones marítimas por el viento

Temporal en Ibiza: Retrasos en el aeropuerto y sin conexiones marítimas por el viento

El viento tira un árbol encima de un coche y tumba maceteros y contenedores en Ibiza

Tracking Pixel Contents