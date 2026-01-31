Caídas de árboles y desprendimientos: el temporal deja 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado y coordinado 33 incidencias en Ibiza y cinco en Formentera relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos entre la medianoche y las 12 horas de este sábado, según el balance facilitado por Emergencias.

Del total de avisos en la isla, el municipio más afectado ha sido Sant Josep, donde se han contabilizado 11 incidencias, en una jornada marcada por actuaciones principalmente vinculadas a la caída de árboles y elementos en la vía pública. También ha habido caída de árboles en Vila y Santa Eulària.

La caída d eun árbol provoca daños en un coche aparcado en Santa Eulària / Ayuntamiento Santa Eulària

En el conjunto de Balears, el 112 ha gestionado un total de 90 incidentes en ese mismo intervalo: 50 en Mallorca, 33 en Ibiza, cinco en Formentera y dos en Menorca.

La tipología de incidencias atendidas en las islas se concentra especialmente en la caída de árboles en la calzada, con 43 casos, además de 10 caídas de árbol fuera de la carretera, 19 desprendimientos con riesgo, 10 episodios de obstáculo líquido en la calzada y tres desprendimientos de elementos urbanos.

Emergencias ha indicado que, del total de incidentes registrados, 38 ya están finalizados, mientras que los servicios continúan trabajando y coordinándose con el resto de organismos en la gestión de los avisos aún activos. La mayoría de actuaciones pendientes están relacionadas con árboles caídos, algunos de gran tamaño y grosor, cuya retirada resulta "laboriosa".