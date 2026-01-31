Décimo aniversario de la Associació de Voluntaris d'Eivissa: «Haciendo de voluntaria recibo mil veces más de lo que doy»

«Voluntaris, personas de gran corazón» se lee en el photocall que la Associació Voluntaris d’Eivissa ha preparado para la celebración de su décimo aniversario. Aún quedan unas horas para que lleguen todos los invitados, pero algunos se han adelantado para ayudar a preparar las mesas en las que comerán cerca de un centenar de personas en el Royal Plaza. Al final es lo que forma parte de su esencia: «Nuestro lema es que Voluntaris d’Eivissa está para ayudar», señala su presidente, Juan Sillero, mientras no para de responder mensajes en su teléfono porque confirma que lo de gestionar el voluntariado es un no parar.

En Ibiza están allá donde se les necesita. Este domingo participarán en la limpieza del fondo marino en el puerto de Sant Antoni, colaborarán en la rúa de Carnaval de Vila, al día siguiente en la carrera 10K de Platja d’en Bossa... Y así una agenda completa en la que siempre se hay un hueco para colaborar.

Hace diez años que la organización pasó de ser la Asociación de Voluntarios Deportivos a ofrecer un voluntariado más amplio: «Social, medioambiental, deportivo y protección de animales», cuenta Sillero, que reclamó que se pusiera especial atención al voluntariado social.

Como parte de este, de lunes a viernes y todas las semanas los voluntarios de la asociación acompañan a personas mayores que viven solas o en residencias: «Sacamos a personas que van en sillas de ruedas a dar un paseo o a la piscina; vamos a la Farmacia por ellos porque no tienen ascensor en su edificio; les ayudamos con la comida...», enumera Sillero.

Actualmente, este apoyo se presta a residentes en Can Blai o Sa Serra y María Dolores Fernández y Estrella Artesero son dos de las mujeres que acostumbran a acompañarles. Afirman que una de las actuaciones que más impresiona es cuando van con ellos en la ambulancia que les lleva a Can Misses a pasar revisiones: «Qué triste y qué pena que estén solos», lamenta Fernández.

En muchas ocasiones, sin embargo, no es que se hayan quedado solos, sino que no se les preste atención: «Fui con un hombre que tiene familia pero no le hacen caso... Están dejados», continúa Artesero. Fernández denuncia que esto pasa en más ocasiones de las que debería y se pregunta: «¿A qué extremo llega la soledad?». «Conocí a una mujer que dijo que estaba pensando en meterse en una residencia para hablar con alguien», indica mientras apunta que se le «rompe el corazón».

El lugar desde el que ayudar a los demás

Por este motivo, cuando Fernández pasa por una residencia trata de hablar y entretener a quien se encuentre: «Les pregunto qué les apetece que hagamos, de qué querrían hablar... Me gusta cantar con ellos, hacer palmas...», admite, y añade: «Haciendo de voluntaria recibo mil veces más de lo que doy y mira que lo hago sin esperar nada a cambio».

Fernández y Artesero forman parte de la franja de edad que más se presta a dedicar su tiempo a los demás. «Quien más colabora son los jubilados», afirma el presidente de la Asociación, que aprovecha para invitar a todos los que han terminado su ciclo laboral: «Hay mucha gente que debería apuntarse cuando se jubila porque quizá tienen conocimiento en caja, en informática... Y nosotros tenemos que hacerlo sin saber. Si quieren ayudar a los demás, aquí tienen un sitio donde hacerlo».

Niko Murillo se dedica a ello aunque trabaje ocho horas al día. Colabora con la asociación desde hace ocho años pero asegura que es voluntario desde que nació: «Vivía en un pueblo de mil habitantes en Badajoz, y me acuerdo de que las mujeres sacaban la silla a la puerta y nos daban una peseta a los niños para que fuéramos a por chuches. Yo iba a comprarles pipas», recuerda.

A Ibiza llegó hace trece años y actualmente es jefe de mantenimiento en la piscina municipal de Can Coix. Cuenta que desde entonces y hasta hoy en día ha participado en muchas actividades medioambientales enfocadas a la recogida de residuos: «Una actividad que me marcó mucho fue cuando empezamos a limpiar las playas y a recoger microplásticos. Quitábamos un día un montón y al siguiente había aún más», indica.

Sin embargo, sea este tipo de voluntariado el que se anuncie o el social o el deportivo, Murillo opina que la sociedad participa cada vez menos. Defiende que hace falta un golpe de concienciación: «He visto a gente pasar frente a una persona tirada en el suelo y actuar como si mirara a un perro. Yo veo a una persona y me fijo en si respira y al menos le pregunto si está bien», apunta.

La actitud que reprocha parece que ahora es común entre los más jóvenes. De hecho, Sillero afirma que, por lo general, «no se implican». De los aproximadamente 600 voluntarios activos que tiene la asociación (de un listado de 1.085), solo un 4 o 5% son jóvenes que se prestan a acompañar.

Que los padres involucren a los jóvenes

En este sentido, Artesero considera que «habría que cambiar el enfoque» para que se rejuveneciera la media del voluntariado. Fernández se prestaría, por ejemplo, a ofrecer charlas en centros educativos, para mostrar que ser voluntario es «lo más bonito que hay».

Por suerte hay excepciones e Ilir Jasari Maura sabe a lo que se refieren sus compañeros. Él estudia segundo de Bachillerato y este sábado revisa el vídeo que ha preparado en símbolo de gratitud con los voluntarios de la asociación. Jasari ayuda a Sillero con cuestiones relacionadas con la ofimática y la gestión de las redes sociales. «Estudio todos los días, tengo mi propia vida... Pero una vez a la semana o una vez al mes no tengo ningún problema en asistir a alguna actividad o colaborar», cuenta. Desde su punto de vista: «Tiempo tiene todo el mundo, que quiera colaborar o no es otra cosa».

Cree que en esto, más que tratar de llegar a los más jóvenes dándoles a conocer diferentes experiencias, hay que cambiar «la educación que reciben». «No hay forma de convencer a un joven hoy en día si sus padres no le involucran en la colaboración». Él lo hizo porque un día su madre le invitó a acompañarle y encontró la satisfacción: «Los seres humanos somos egoístas. Entonces, lo veo como una recompensa que recibo por ir a algún lugar y siento gratitud por el resto del mundo y que estoy haciendo algo».

Uno de sus primeros voluntariados con la asociación fue cuando se recogieron donaciones para los afectados por la dana de Valencia. Ese momento, junto al reparto de alimentos que hizo Voluntaris d’Eivissa en 2020 y 2021 durante la pandemia, son dos de los que marcan la cadena de colaboración más reciente, según Sillero.

Por este motivo, reclama que podría existir un plan de actuación en el que alguna Administración tuviera en cuenta a los voluntarios de la asociación para que se les pudiera llamar cuando fuera necesario. Por otro lado, señala que sería de gran ayuda contar con apoyo administrativo para todas las ocasiones en las que, para acceder a nueva financiación, se pide a la asociación que entregue un proyecto valorado.

Por último, pero no menos importante, Sillero aprovecha para agradecer a todos aquellos que han ayudado a Voluntaris d’Eivissa: «Tanto a voluntarios, como a empresas o amigos, porque los voluntarios estamos para ayudar y los que nos ayudan también forman parte de esto». A algunos de ellos, los que acudan a la comida, se les entrega este sábado un obsequio, aunque sin duda el regalo más grande es su «gran corazón».