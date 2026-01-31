La Aemet registra rachas de viento de 92 kilómetros hora en Ibiza

Las Pitiusas continúan este sábado bajo el impacto de un nuevo episodio de viento fuerte, con Ibiza como uno de los puntos más castigados del archipiélago. La racha más intensa registrada “hasta el momento” en la isla por la red de estaciones de la Aemet en Ibiza-Formentera se ha medido en el aeropuerto de Ibiza, donde el viento ha alcanzado los 92 kilómetros por hora, mientras que en Formentera se han anotado 75 km/h, según los datos difundidos por la agencia estatal.

En el conjunto de Baleares, la Aemet reporta rachas muy elevadas, con un pico de 157 km/h en la Serra d’Alfàbia (Mallorca) y más de 100 km/h en otros puntos como Cabrera (102), en una jornada marcada por el viento y el temporal marítimo.

La situación meteorológica mantiene a las islas en vigilancia, con aviso naranja activo en las Pitiusas por rachas fuertes —un nivel que la Aemet considera de “peligro importante”—, mientras se recomienda extremar la precaución en zonas expuestas y seguir la información actualizada.

En Ibiza, el Ayuntamiento ha adoptado medidas preventivas como el cierre de parques infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre, además de la suspensión de actividades municipales exteriores previstas para este sábado, ante el episodio de viento.

Recomendaciones de Emergencias 112

Desde el servicio de emergencias autonómico se insiste en evitar situaciones de riesgo durante los episodios de viento fuerte. Entre los principales consejos figuran asegurar toldos, persianas y antenas, retirar macetas u objetos que puedan caer a la vía pública y cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes que provoquen roturas. En la calle, piden evitar transitar por parques y zonas arboladas, alejarse de muros, vallas publicitarias, andamios o edificios en obras, y, en carretera, reducir la velocidad o incluso evitar circular si no es imprescindible. En el litoral, recomiendan no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados y abstenerse de practicar deportes náuticos mientras dure el temporal.