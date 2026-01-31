Abiertas las inscripciones para los talleres Ocupa’t de competencias digitales en Santa Eulària

El departamento de Ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, a través del Club de Feina y de la Escuela Municipal de Formación, ha abierto las inscripciones para una nueva edición de los talleres 'Ocupa’t: Conecta con lo digital', una iniciativa dirigida a toda la población interesada en mejorar sus competencias digitales tanto para la vida cotidiana como para el ámbito profesional.

Las sesiones se impartirán en la Escuela Municipal de Formación, preferentemente los viernes, y comenzarán el 6 de febrero de 2026. Cada taller tendrá una duración de una hora y media, será gratuito, con plazas limitadas, y requerirá inscripción previa. Las personas interesadas pueden apuntarse a través de la web del Club de Feina, por teléfono en el 971 332 800 (extensión 425) o de forma presencial.

Como principal novedad de este año, el programa se estructura en dos ciclos formativos: un nivel básico, en horario de mañana, y un nivel avanzado, en horario de tarde.

Nivel básico y avanzado

En el ciclo básico se ofrecerán talleres prácticos centrados en el uso de herramientas digitales para el día a día, con sesiones como ‘Primeros pasos digitales’, orientada a adquirir competencias esenciales; ‘Internet útil: Buscar, Enviar y Comunicar’, centrada en el uso de internet y el correo electrónico para gestiones cotidianas; y ‘IA para el día a día’, que abordará la creación de documentos digitales e introducirá el uso de la inteligencia artificial de forma accesible.

Por su parte, el ciclo avanzado incluirá contenidos dirigidos a quienes ya cuentan con una base digital y quieren profundizar en aspectos clave del entorno online y laboral. Entre las sesiones previstas figuran ‘Tu identidad digital: Certificado digital’, sobre su solicitud y usos; ‘Navegar seguro: evita fraudes y engaños’, centrada en seguridad en internet y protección de dispositivos; y ‘La IA como aliada profesional’, dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en el trabajo.

El calendario se organiza en tres bloques, y cada sesión es independiente. El primer bloque se desarrollará los días 6, 20 y 27 de febrero; el segundo, 6, 13 y 20 de marzo; y el tercero, 27 de marzo, 10 y 17 de abril.