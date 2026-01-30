Santa Eulària clausura la 12ª edición de Futúria + Jove con cerca de 800 participantes

La feria educativa Futúria + Jove ha cerrado este viernes su 12ª edición en Santa Eulària con un balance muy positivo tras cinco jornadas dedicadas a la orientación académica y profesional de la juventud del municipio. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, ha contado con la participación de casi 800 alumnos de distintos centros educativos.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, y la concejala de Juventud, Marisol Ferrer, visitaron la feria durante su desarrollo y pudieron conocer de primera mano las actividades programadas, así como intercambiar impresiones con el alumnado, según ha informado en una nota el Consistorio. "Los jóvenes participantes han mostrado un alto grado de satisfacción con una iniciativa diseñada para ayudarles a tomar decisiones clave sobre su futuro formativo y laboral", ha afirmado el Ayuntamiento.

Una de las actividades de Futúria. / A.S.E.

Propuestas innovadoras

A lo largo de esta edición, Futúria + Jove ha ofrecido charlas, talleres y dinámicas adaptadas a estudiantes de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y Formación Profesional, incorporando además propuestas innovadoras como 'escape rooms' y actividades de 'role playing', enfocadas a trabajar competencias clave de forma participativa y práctica.

La feria ha incluido también una exposición de preguntas frecuentes sobre el futuro académico y profesional, así como diversas herramientas de apoyo complementarias, entre ellas la web www.futuriajove.com, consolidándose como un espacio de referencia para acompañar a los jóvenes en una etapa decisiva de su trayectoria educativa.