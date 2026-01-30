Sant Antoni celebra el Día de la Paz con la visita del alumnado del colegio Santíssima Trinitat
El Ayuntamiento de Sant Antoni recibió a los estudiantes del colegio Santíssima Trinitat para celebrar el Día Escolar de la Paz, con lecturas y la interpretación de la canción 'Juntos por la paz'
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido este viernes la visita de los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria del colegio Santíssima Trinitat con motivo de la celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se conmemora cada 30 de enero.
Al acto han asistido el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, así como varios concejales de la Corporación municipal, que han querido acompañar a los estudiantes en una jornada marcada por la reflexión y los valores de convivencia, respeto y solidaridad.
Durante el encuentro, el alumnado de primaria ha leído un manifiesto por la paz, mientras que los estudiantes de secundaria han recitado diversos poemas centrados en la importancia del diálogo y la no violencia.
La celebración ha concluido con la interpretación conjunta de la canción ‘Juntos por la paz’ por parte de todo el alumnado, bajo el lema ‘Libres para amar’, poniendo el broche final a una jornada cargada de simbolismo y compromiso con la paz.
