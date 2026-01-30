Sant Antoni celebra el Día de la Paz con la visita del alumnado del colegio Santíssima Trinitat

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido este viernes la visita de los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria del colegio Santíssima Trinitat con motivo de la celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se conmemora cada 30 de enero.

Al acto han asistido el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, así como varios concejales de la Corporación municipal, que han querido acompañar a los estudiantes en una jornada marcada por la reflexión y los valores de convivencia, respeto y solidaridad.

Durante el encuentro, el alumnado de primaria ha leído un manifiesto por la paz, mientras que los estudiantes de secundaria han recitado diversos poemas centrados en la importancia del diálogo y la no violencia.

La celebración ha concluido con la interpretación conjunta de la canción ‘Juntos por la paz’ por parte de todo el alumnado, bajo el lema ‘Libres para amar’, poniendo el broche final a una jornada cargada de simbolismo y compromiso con la paz.