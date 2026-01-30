¿Quieres ser taxista en Ibiza? convocados los exámenes

El Ayuntamiento de Ibiza ha convocado las pruebas para la obtención del Permiso Municipal de Conductor de autotaxi (PMC), de acuerdo con las bases reguladoras de las convocatorias y exámenes de conductor de autotaxi, aprobadas mediante el Decreto nº 2026-0263, de 20 de enero de 2026 (BOIB nº 12 de 24/01/2026). Las pruebas tendrán lugar el 17 de marzo de 2026 en el Recinto de Ferias, Congresos y Eventos de Ibiza (Fecoev), en la carretera de Ibiza a Sant Antoni, km 1.

El horario previsto es el siguiente: prueba de catalán, a las 9 horas prueba de inglés, a las 12.30 horas; y prueba específica del PMC, a las 16.30 horas.

El plazo de presentación de solicitudes es de doce días naturales a partir del jueves 29 de enero, fecha en la que se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). Las solicitudes, junto con la documentación requerida, podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Ibiza (calle Canarias, 35) o a través del trámite electrónico disponible en la sede electrónica municipal. La lista de personas admitidas y excluidas se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en la página web de la corporación.

Curso de formación

Además, el Ayuntamiento ha comunicado que se realizará un curso sobre la formación de los transportes públicos de pasajeros, impartido por miembros de la Policía Local de Ibiza, el 13 de marzo de 2026, de 9 a 14 horas, también en Fecoev (carretera de Ibiza a Sant Antoni, km 1). Todas las personas aspirantes interesadas podrán asistir libremente. El Consistorio recuerda que la relación de documentación a aportar y el contenido de las pruebas se encuentran en las bases publicadas en el BOIB.

Por otro lado, se informa de que la tasa por derechos de examen es de 6 euros, y puede abonarse directamente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Ibiza (calle Canarias, 35) o de forma electrónica en la plataforma de autoliquidaciones. En caso de optar por la autoliquidación online, deberá seleccionarse la opción 'derechos de examen' y, a continuación, el epígrafe 'Laborales' y el apartado 'Grupo E – Certificado de escolaridad'.