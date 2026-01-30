La promoción fuera de temporada y la mayor conectividad de Ibiza con la Península son las claves
El equipo de Fomento de Turismo mantuvo en Fitur 65 encuentros profesionales con turoperadores, compañías aéreas y periodistas para dar a conocer la oferta turística de gastronomía, cultura, naturaleza y deporte
Redacción
El equipo de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza desplazado a FITUR 2026 ha desarrollado una intensa agenda de trabajo con el objetivo de promocionar la isla más allá de la temporada alta, avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y reclamar mayor conectividad con la Península.
Así, durante la feria celebrada recientemente en Madrid, se mantuvieron 65 encuentros profesionales con turoperadores, compañías aéreas y medios de comunicación para dar a conocer la oferta turística de Ibiza fuera de temporada centrada en la gastronomía, la cultura, la naturaleza y el deporte, entre otros atractivos. Además, Fomento de Turismo de la isla de Ibiza participó en Fitur Tech, donde asistió a charlas centradas en inteligencia artificial, sostenibilidad y turismo de experiencias.
Latinoamérica y Oceanía, mercados emergentes
Asimismo, se establecieron contactos con diversas Oficinas Españolas de Turismo (Turespaña) para analizar el comportamiento de mercados emergentes como Latinoamérica y Oceanía que, aunque aún minoritarios, presentan un crecimiento sostenido y un mayor nivel de gasto. Fomento participará tanto en jornadas inversas como directas organizadas por Turespaña para dinamizar dichos mercados. La agenda permitió también cerrar nuevas adhesiones y contactar con posibles nuevos socios.
Fomento de Turismo destaca la importancia que supone para la isla de Ibiza disponer de un estand propio y diferenciado, clave para la promoción del destino. En este sentido, el presidente de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho, agradece la colaboración y el apoyo del Consell de Ibiza porque «permite a la isla tener una voz propia y directa en la feria», y convertir el estand en «un punto clave» para presentar iniciativas que contribuyen a fortalecer la imagen de la marca Ibiza. «Disponer de un estand propio consolida una promoción independiente y específica», resalta.
Las previsiones para la temporada 2026 apuntan a cifras similares a las de 2025 y subrayó la necesidad de seguir combatiendo la oferta ilegal con procesos más ágiles
Durante el transcurso de la Feria y en declaraciones a los medios de comunicación, Alejandro Sancho señaló que las previsiones para la temporada 2026 apuntan a cifras similares a las de 2025 y subrayó la necesidad de seguir combatiendo la oferta ilegal con procesos más ágiles, ya que los efectos todavía no se están notando en cuestiones tan sensibles como la vivienda, lo que dificulta la creación de proyectos de vida para los residentes. Asimismo, reclamó una mejor conectividad tanto aérea como marítima con la Península, para mantener la competitividad del destino, facilitar la movilidad de los residentes y la recuperación del turismo familiar. De igual modo, comentó la importancia de disponer de nuevas rutas internacionales que ayuden a diversificar mercados.
