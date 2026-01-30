El presidente del Consell de Ibiza no piensa dimitir: “Ni se me ha pasado por la cabeza”

“No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento dimitir. No he cometido ningún delito ni estoy condenado”. Es una de las respuestas del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, a la batería de 10 preguntas que al final del pleno celebrado este viernes le ha formulado el grupo insular socialista a través de la consellera Elena López. El PSOE ha centrado su interrogatorio en la reciente decisión de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, que si bien ha avalado el procedimiento de emergencia utilizado por el Consell de Ibiza para contratar, en el verano de 2020 y en plena crisis sanitaria del covid, la campaña de promoción turística 'La Vida Islados', en su resolución insta a "continuar" la causa judicial contra Marí "respecto de la adjudicación del contrato objeto del presente procedimiento (....) a Fuera de Escena S.L." y, también, "respecto de los hechos denunciados" por la interventora de la institución, Marian Tur, sobre un presunto caso de acoso y/o coacciones.

¿Por qué no ha presentado aún la dimisión?, ha comenzado preguntando López. Marí ha sido tajante: nunca se le ha pasado por la imaginación hacerlo y ha insistido en su inocencia: “No he cometido ningún delito”, ha reiterado.

Preguntado sobre si respeta las resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial, el presidente insular ha indicado que, “por supuesto, todas sus resoluciones judiciales”. Pero no se ha quedado ahí: “La pregunta que me hago yo es si las respetan ustedes. Les recomiendo que, además de ese auto, lean como lectura sosegada de fin de semana tanto el auto de la Audiencia Provincial como el del juez de instrucción y el informe del fiscal, donde no se me acusa de nada”. Esta respuesta la repitió en la última pregunta que le hizo el PSOE.

Contraataque

Respecto a si cree que la Audiencia Provincial está participando en un montaje contra él, Marí también fue al ataque: “No, el montaje es lo que ustedes impulsaron desde la extinta Oficina Anticorrupción, dirigida por socialistas la pasada legislatura.Y ustedes incumplieron el propio reglamento, concretamente el artículo 40, al no darme trámite de audiencia de ese procedimiento y enviándolo directamente a la Fiscalía y provocando mi indefensión. Cuando esto acabe quedará demostrado quién empezó este montaje”.

“Defiendo siempre la verdad e iré adonde sea para defender la honorabilidad tanto mía como de esta institución”

López ha recalcado que da mala imagen que Marí sea el único presidente de una institución del país que se mantiene en el cargo pese a tener que ir a juicio por los presuntos delitos de corrupción y coacciones: “Defiendo siempre la verdad e iré adonde sea para defender la honorabilidad tanto mía como de esta institución”. Y ha añadido una frase que ya ha repetido en numerosas ocasiones, siempre dirigida al PSOE: “Ustedes quieren ganar en los juzgados lo que no ganan en las elecciones”.

Ha negado el presidente haber incumplido el código ético y del buen gobierno del Consell, así como haber tratado mal o humillado a la interventora insular: “He defendido a todos los funcionarios de esta casa y nunca he tenido un comportamiento inadecuado ni humillante con gente de esta casa, ni aquí ni fuera de ella. No es mi carácter”. Eso sí, ha pedido disculpas a la interventora si en algún momento se ha sentido ofendida por su actitud.

Proehens y Feijóo

Además, Vicent Marí ha asegurado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, nunca le ha pedido personalmente que dimita: “Lo que me ha expresado es su apoyo y confianza”. En cuanto a si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es conocedor del auto de la Audiencia Provincial y le ha manifestado su apoyo para que continúe en el cargo, Marí ha respondido que la dirección nacional del PP “está informada del procedimiento” y que no ha mantenido ningún contacto, vía telefónica o por Whatsapp, con el líder de la oposición nacional.

También ha mantenido que no dimitirá antes de que se inicie el juicio: “Sólo me preocupa la verdad e iré adonde sea para defenderla. (…) Seguiré trabajando cada día por esta institución, como siempre, en positivo, con mirada larga, y ustedes seguirán con esta política de fango porque no tienen más que ofrecer”, ha concluido Marí.