La Asociación de Madres Monomarentales por Elección de Ibiza y Formentera: "'¡Estamos como para contratar nannys!"

La Asociación de Madres Monomarentales por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) denuncia la publicidad "engañosa" del Govern con respecto al nuevo "cheque canguro" anunciado recientemente por el Govern balear. Este cheque se concibe como una "ayuda para la contratación de personal que cuide de los menores", con la intención que las familias "puedan conciliar" y supone hasta 4.000 euros por unidad familiar.

Desde el Govern "aseguran que las familias monoparentales tienen prioridad para acceder [a este cheque]". Pero desde la Ammpeeif piden que se deje de utilizar el nombre de las "familias monomarentales", dado que no quieren: "Que publiciten medidas que nunca nos llegarán, como si fuesen favorables a nuestras familias", manifiestan desde la organización.

"¿Quién puede contratar a una nanny?"

"No queremos un cheque para pagar un/a empleado/a del hogar que no podemos contratar", comentan desde la asociación a través de una nota de prensa. "Este cheque está destinado a rentas altísimas", e ironizan: "¿Qué renta necesitas para poder contratar a una nanny con seguro para los cuidados de tus hijos?". De esta manera quieren recordar que: "Las estadísticas en las Islas Baleares nos sitúan en riesgo de pobreza, destinamos más de la mitad del salario a vivienda y, para más del 40% de las familias monomarentales, uno de los gastos más difíciles de enfrentar es la educación de nuestros hijos".

Reuniones con el Govern

Desde la Ammpeeif mantuvieron reuniones con el Govern "cuando se debatía la ley de conciliación y no aceptaron ninguna petición", lamentan. No quieren externalizar los cuidados: "Queremos cuidar a nuestros hijos". En este sentido, desean que "se compensen las reducciones de jornada por cuidado de menores", además de querer "medidas que lleguen a todo el mundo". Piden "baremos realistas" que les permitan "acceder a becas de comedor". Asimismo reclaman "matineras y extraescolares gratuitas".

Afirman que esta ayuda "solo llegará a 80 familias de las Baleares", dado que "tiene un presupuesto de 320.000 euros". Desde la organización se quejan de que: "El 93,8% de las familias monomarentales tenemos dificultades para llegar a finales de mes y el 85% no encontramos una jornada laboral adaptada a las nuevas necesidades". Por otra parte, "prácticamente 6 de cada 10 familias monomarentales están en riesgo de pobreza y exclusión", sostienen desde la Ammpeeif. A este respecto, ironizan nuevamente: ¡Estamos como para contratar nannys!"

"Pagamos comedores y matineras sin bonificación, extraescolares sin descuentos... Llevamos más de cuatro años persiguiendo que se nos iguale a las familias numerosas como establece la Ley 8/2018 sin éxito", revela la asociación: "Padecemos una presión fiscal de hasta un 12% superior a la de una familia biparental", aseguran a su vez. "No queremos privilegios, ¡queremos los mismos derechos!", exclaman. Finalmente, señalan que: "Sin equidad no hay igualdad".